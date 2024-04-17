17 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Миллионеры из списка Forbes будут помогать пострадавшим районам от масштабного паводка. Но в соседней с Алтаем республике

Особое внимание президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями и волонтерами Костанайской области уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим от масштабного паводка, сообщает Kazinform.

Паводок в Казахстане.
Паводок в Казахстане.
gov.kz

По словам главы государства, в республике есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes.

С бизнесменами будет проведена беседа. И их закрепят за каждой областью, районом, селением, пострадавшим от стихийного бедствия.

Президент Казахстана уверен — это в интересах предпринимателей. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев облетел на вертолете подтопленные территории, пообщался с местными жителями, спасателями, волонтерами. Посетил эвакуационный пункт.

Токаев призвал бизнесменов помочь пострадавшим от паводка.

Факт

Нынешний паводок в республике превысил масштабы паводков 2012 и 2017 годов. Именно они считались наиболее крупными за 30 лет.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость