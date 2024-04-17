Миллионеры из списка Forbes будут помогать пострадавшим районам от масштабного паводка. Но в соседней с Алтаем республике

Особое внимание президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями и волонтерами Костанайской области уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим от масштабного паводка, сообщает Kazinform.

По словам главы государства, в республике есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes.

С бизнесменами будет проведена беседа. И их закрепят за каждой областью, районом, селением, пострадавшим от стихийного бедствия.

Президент Казахстана уверен — это в интересах предпринимателей. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев облетел на вертолете подтопленные территории, пообщался с местными жителями, спасателями, волонтерами. Посетил эвакуационный пункт.

Токаев призвал бизнесменов помочь пострадавшим от паводка.

Факт

Нынешний паводок в республике превысил масштабы паводков 2012 и 2017 годов. Именно они считались наиболее крупными за 30 лет.

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