Миллионеры из списка Forbes будут помогать пострадавшим районам от масштабного паводка. Но в соседней с Алтаем республике

По словам главы государства, в республике есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes.
С бизнесменами будет проведена беседа. И их закрепят за каждой областью, районом, селением, пострадавшим от стихийного бедствия.
Президент Казахстана уверен — это в интересах предпринимателей. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов.
Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев облетел на вертолете подтопленные территории, пообщался с местными жителями, спасателями, волонтерами. Посетил эвакуационный пункт.
Токаев призвал бизнесменов помочь пострадавшим от паводка.
Факт
Нынешний паводок в республике превысил масштабы паводков 2012 и 2017 годов. Именно они считались наиболее крупными за 30 лет.
Самое важное - в нашем Telegram-канале