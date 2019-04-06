Российские миллионеры не доверяют деньги банкам

В России насчитывается более 163 тысяч миллионеров, и более четверти своего совокупного состояния они держат в наличных, пишет Bloomberg. Российские миллионеры не доверяют банкам.

Такая доля в наличных более чем в два раза превышает аналогичный показатель в Европе (12%) и почти в три раза больше показателя в США (9%).

Такая практика связана с тем, что российские миллионеры не доверяют банкам, пишет Lenta.ru.

Девальвация

После распада Советского Союза и перехода страны к капитализму в экономике происходили несколько девальваций валюты, последняя из которых случилась в 2014 году.

Россияне мало доверяют государству и не верят в рискованные финансовые инструменты, предлагаемые банками, поскольку понимают, что новый экономический кризис может случиться в любой момент, пояснила управляющий партнер инвесткомпании Confideri Family Office Ольга Райкес.

«Вам всегда нужна ликвидная наличность, чтобы поддерживать высокий уровень жизни или для осуществления капиталовложений для спасения бизнеса», — пояснила она.

Долларовые депозиты

В последние годы среди российских миллионеров стали популярны долларовые депозиты. Причина — падение курса рубля после введения санкций в отношении России и то, что доходность по долларовым депозитам может составлять почти 3% после повышения ставок американской Федеральной резервной системой (центральный банк США).

«Доллар рассматривается как надежное вложение, которое может обезопасить сбережения», — пояснил управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Список богачей

По состоянию на 1 апреля, в список из 500 самых богатых людей мира входили 23 россиянина.

Среди них лидируют владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин (21 млрд), владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин (20,3 млрд) и основной акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (20 млрд долларов).

Состояние увеличилось

За I квартал 2019 года совокупное состояние богатейших людей России увеличилось на 20,5 млрд долларов.