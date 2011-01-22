Миллионы на киловатт-часы. Бизнесмен из района пожаловался на преимущества коллег из Барнаула

Предприятие в Первомайском районе платит за электроэнергию почти вдвое больше, чем его конкуренты в Барнауле. Об этом рассказал спикеру АКЗС в ходе приема глава предприятия, занимающегося переработкой льна в Первомайском районе, Дмитрий Ефремов.

Надо сказать, что сельское население платит за электроэнергию меньше всех в Алтайском крае: сегодня тариф составляет 3,20 рублей за киловатт-час, тогда как горожане платят 3,33−4,09 рублей.

А вот сельские предприниматели, судя по обращению Дмитрия Ефремова, платят больше, чем в городе — по крайней мере в его конкретном случае.

«Наши конкуренты в Барнауле платят за электричество 3 рубля 46 копеек, а у нас в Первомайском районе — 6 рублей 80 копеек за киловатт-час. В год расходы только на электричество приближаются к четырем миллионам», — сказал Ефремов.

Александр Романенко. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

Спикер АКЗС Александр Романенко в ответ сказал, что тема субсидирования высоких затрат на электроэнергию или снижения тарифов для товаропроизводителей края обсуждалась не раз. Однако не получила поддержки на федеральном уровне.

Тем не менее Романенко поручил своему заму и председателю комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергею Серову изучить причины почти двукратной разницы тарифов на электроэнергию в краевом центре и соседнем районе. И выработать варианты решения озвученной проблемы.