Минэкономразвития: в апреле российская экономика рухнула на 12%

По итогам апреля, когда в стране действовал период нерабочих дней самоизоляции, российская экономика рухнула на 12%, а ВВП за четыре месяца показывает отрицательную динамику — минус 1,9%.

Такие неутешительные данные приводит Минэкономразвития, пишет газета «Ведомости».

В апреле на снижение экономики повлияли такие факторы, как нефтяной кризис и падение платежеспособного спроса населения, в результате чего платные услуги сократились в стране на 37%, а розничная торговля — на 23%.

Более чем на 50% сократилась в стране совокупная добыча полезных ископаемых. Промышленное производство в России по итогам апреля упало на 6,6%.

Кроме того, количество безработных в стране только за апрель выросло на 21%, а к 20 мая оно достигло уже 1,? млн человек.

Ранее Минэкономразвития давало прогноз, что по итогам II квартала размер экономики в стране уменьшится на 9,5%, Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной говорил о снижении в пределавх 4−6%, а министр финансов Антон Силуанов дал прогноз падения на уровне 5%.

Исходя из озвученных данных Росстата за апрель, пока в большей степени сбывается прогноз Минэкономразвития РФ,