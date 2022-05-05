5 мая
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Экономика

Минфин готовит справедливое распределение налога на прибыль по регионам

Минфин РФ предложил новую формулу распределения налога на прибыль компаний с филиалами в регионах России, пишет РБК.

Минфин РФ.
Минфин РФ.
Фотобанк Moscow-Live, CC BY-NC-SA 2.0

Издание отмечает, что Минфин предложил исключить фонд оплаты труда из формулы, используемой для распределения по регионам налога на прибыль компаний с филиалами.

Сейчас сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех регионов, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы.

Поэтому существующий механизм экономически оправдан. Однако уровень заработной платы в субъектах может значительно отличаться.

«В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся», — пояснили в министерстве.

Минфин также рассматривал и другой принцип распределения налога на прибыль между региональными подразделениями — исходя из объема произведенной продукции.

Однако эту инициативу не поддержали: показатель не универсален, не все обособленные подразделения занимаются непосредственно производством продукции.

Кроме того, уточнили в Минфине, включение в расчет налога данного показателя усложнило бы администрирование и привело бы к спорам с налоговыми органами.

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