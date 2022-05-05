Минфин готовит справедливое распределение налога на прибыль по регионам

Издание отмечает, что Минфин предложил исключить фонд оплаты труда из формулы, используемой для распределения по регионам налога на прибыль компаний с филиалами.
Сейчас сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех регионов, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы.
Поэтому существующий механизм экономически оправдан. Однако уровень заработной платы в субъектах может значительно отличаться.
«В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся», — пояснили в министерстве.
Минфин также рассматривал и другой принцип распределения налога на прибыль между региональными подразделениями — исходя из объема произведенной продукции.
Однако эту инициативу не поддержали: показатель не универсален, не все обособленные подразделения занимаются непосредственно производством продукции.
Кроме того, уточнили в Минфине, включение в расчет налога данного показателя усложнило бы администрирование и привело бы к спорам с налоговыми органами.