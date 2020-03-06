Минфин назвал исчезающие профессии в России

Появление новых технологий должно привести к резкому сокращению числа охранников и бухгалтеров, считает министр финансов Антон Силуанов, пишет РБК. Он рассказал об этом на лекции в Финансовом университете при правительстве.

Россию ждет отмирание целого ряда профессий.

«Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего?» — задался вопросом министр.

По словам Силуанова, при наличии целых систем безопасности и камер наблюдения пятерых охранников можно заменить одним. То же самое, по мнению министра, произойдет и с бухгалтерами. Скоро их количество будет сокращаться.

В исследовании консалтинговой группы McKinsey от января 2017 года говорилось, что из-за развития робототехники больше всего пострадают работники гостиничного и ресторанного секторов. Там можно автоматизировать 75% функций, которые выполняют люди.

Также могут пострадать работники сферы добычи полезных ископаемых: почти две трети работ там можно успешно роботизировать.

Силуанов отметил, что новые технологии приведут к тому, что будет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и достаточно бедными работниками, которые работают в этих компаниях.