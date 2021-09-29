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Экономика

Минфин планирует усилить налоговую нагрузку на физлиц

Минфин предложил внести изменения в налогообложение физлиц.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

В частности, — удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом, могут обязать платить налог на доходы физлиц (НДФЛ), сообщают «Известия» со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го, которое есть в распоряжении издания.

Также могут ужесточить фискальный контроль над выигрышами в букмекерских конторах. Сейчас, если сумма выигрышей превышает 15 тыс. руб., налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Если менее — граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно, пишет «Росбалт». Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения.

Кроме того, ПФР могут обязать направлять в налоговую сведения о владельцах сертификатов, распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах, а Агентство по страхованию вкладов — передавать в ФНС информацию о выплаченных вкладчикам процентах в случае ликвидации или банкротства банка.

Некоторые изменения касаются сокращения фискальной нагрузки. При этом ведомство планирует расширить список получателей налоговых вычетов.

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