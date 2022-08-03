3 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Минфин потерял доступ к части госзакупок

Министерство финансов потеряло доступ к части сведений о закупках госкомпаний, пишет газета «Коммерсантъ».

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Статистику исказили антисакционные поправки к законодательству.

Из-за них ряд госкомпаний, находящихся под ограничениями западных стран, получили возможность засекретить данные о своих закупках и не публиковать их в Единой информационной системе.

В результате мониторинг Минфина неожиданно показал резкий спад объемов закупок госкомпаний в первом полугодии в полтора раза, или с 11,5 трлн до 5,5 трлн рублей, отмечает издание.

Ведомство подтвердило — данные о некоторых контрактах отсутствуют, но пообещало вернуть их в закрытую систему, пишет bfm.ru. Но с апреля следующего года.

Ранее подсчитали средний размер откатов при госзакупках. А также выявили схему по раздуванию бюджета через госзакупки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость