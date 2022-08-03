Минфин потерял доступ к части госзакупок

Статистику исказили антисакционные поправки к законодательству.

Из-за них ряд госкомпаний, находящихся под ограничениями западных стран, получили возможность засекретить данные о своих закупках и не публиковать их в Единой информационной системе.

В результате мониторинг Минфина неожиданно показал резкий спад объемов закупок госкомпаний в первом полугодии в полтора раза, или с 11,5 трлн до 5,5 трлн рублей, отмечает издание.

Ведомство подтвердило — данные о некоторых контрактах отсутствуют, но пообещало вернуть их в закрытую систему, пишет bfm.ru. Но с апреля следующего года.

Ранее подсчитали средний размер откатов при госзакупках. А также выявили схему по раздуванию бюджета через госзакупки.