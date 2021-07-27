Выявлена схема по раздуванию бюджета через госзакупки

Выяснилось, что за 2017−2019 годы в среднем было расторгнуто 19% заключенных контрактов по закону о контрактной системе (ФЗ-44). Для сравнения — в закупках госкомпаний (ФЗ-223) эта доля составляет 11%, пишет «Коммерсантъ».

Проблема частого расторжения госконтрактов госзаказчиками, в которой регуляторы ранее видели произвол распорядителей бюджетов в отношении поставщиков, оказалась следствием целенаправленной работы госорганов по раздуванию своих бюджетов.

Такая практика согласована с крупными госкомпаниями-поставщиками: по крайней мере, чаще всего подрядчики разрыв контрактов не оспаривают, а заказчики перенаправляют неистраченные деньги на иные цели, допускают эксперты.

По данным АЦ, лишь 2% из 19% неисполненных контрактов расторгаются в одностороннем порядке по инициативе заказчика, пишет «Росбалт».

Ранее Совет Федерации одобрил закон, изменяющий порядок закупок для государственных и муниципальных нужд.