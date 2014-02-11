Минфин предложил повысить налог на добычу угля

Правительство придумало, как увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу полезных ископаемых помимо нефти и газа, пишет « Коммерсант ».

Уголь на площадке на станции Камень-на-Оби, конец октября 2019 года.

По данным издания, министерство предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое — будет учитывать конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей.

Чиновники подсчитали, что это позволит увеличить доходы бюджета на 40 млрд рублей в год. Впрочем, это приведет к снижению рентабельности угольных компаний (минус 3% - в среднем до 21%, в условиях 2018 года), но этот уровень, по мнению ведомства, является приемлемым.

Увольнения и недополучение налогов

По мнению экспертов, снижение рентабельности на 3% в текущей рыночной ситуации может «похоронить» до 10% добычи российского угля низкокачественных марок. Это может привести к увольнению до 30 тыс. работников.

Как следствие, это грозит недополучением НДФЛ, взносов в фонды социального страхования, увеличением расходов бюджета на выплаты пособий по безработице, что повлечет ухудшение социально-экономической обстановки как минимум в угледобывающих регионах.

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Угольные компании выступают против роста НДПИ, так как, по их данным, рынок угля уже находится в кризисном состоянии. Кроме того, нужны инвестиции в обновление производства и строительство новых мощностей.

«Повышение НДПИ фактически поставит под угрозу деятельность многих угольных компаний, некоторые из которых закрываются либо на грани закрытия, что ведет к серьезному социальному напряжению из-за сокращения рабочих мест», — подчеркнула председатель совета директоров «Колмар груп» Анна Цивилева.

Кроме того, по данным издания, Минфин предлагает рассмотреть вопрос роста НДПИ при производстве минеральных удобрений — это также увеличит поступление в бюджет.

Предложено применять для расчета налога новый подход, сходный с налогом на дополнительный доход для нефти и газа. В этом случае налогом облагается не объем добытой продукции, а финансовый результат — разница между выручкой от продажи сырья и понесенными расходами, в том числе капитальными.

Бизнес такую затею также принял без оптимизма. Источники издания на рынке утверждают, что рост НДПИ несомненно повлечет повышение цен на готовую продукцию. А в условиях падающего рынка это станет болезненным для многих.