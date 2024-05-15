Минфин РФ предлагает повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых. Кого это коснется

Срок действия программы семейной ипотеки истекает 1 июля 2024 года. Кредит по этой программе могут взять следующие категории семей:
- с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года;
- с двумя и более детьми младше 18 лет;
- с ребенком-инвалидом.
Ставка по таким кредитам составляет 6% годовых, а минимальный первоначальный взнос — 20%.
В апреле 2024 года Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия программы семейной ипотеки до 2030 года, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%.
Ранее стало известно, правда ли ставки по семейной ипотеке поднимут в два раза.
Самое важное - в нашем Telegram-канале