Минфин спрогнозировал рост доллара до 74 рублей

Министерство финансов России прогнозирует рост курса доллара до 74−75 руб. к 2036 году. Это следует из подготовленного министерством и утвержденного правительством бюджетного прогноза РФ.

По подсчетам ведомства, средний курс доллара в 2019—2024 годах составит 65,1 руб. в базовом сценарии и 67,9 руб. в консервативном прогнозе (консервативный прогноз предусматривает более медленный рост мировой экономики и более низкие цены на нефть, более слабый рубль).

На период 2031—2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 руб, следует из документа.

Цена нефти марки Urals в 2019—2024 годах составит $57,7 за баррель в базовом прогнозе и $46,6 за баррель в консервативном, к 2036 году цена опустится до $55 за баррель.

Средний темп роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2020—2036 годах Минфин прогнозирует на уровне 4,5% с постепенным замедлением, пишет ТАСС.

Минфин сообщает, что номинальное послабление рубля «во многом будет обусловлено инфляционным дифференциалом» — разницей в темпах роста цен в России и США. Реальный курс рубля (с учетом изменения курсов валют торговых партнеров России), будет относительно стабильным, считает министерство, пишет РБК.