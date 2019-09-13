Минфин спрогнозировал снижение тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в 3−4 раза. Об этом « Российской газете ». сказал Алексей Моисеев, заместитель министра финансов.

Речь идет об автолюбителях, которые соблюдают правила дорожного движения (ПДД), не создают угрозы для других участников движения и не попадают в аварии.

Согласно расчетам Российского союза автостраховщиков (РСА) самый дорогой полис ОСАГО будет в стоить около 15−16 тыс. рублей. Однако нарушители ПДД и водители с опасной манерой вождения столкнутся с самыми высокими тарифами. При этом дисциплинированные и аккуратные автовладельцы будут платить меньше.

В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. Его рассмотрят в первом чтении в сентябре.