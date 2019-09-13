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Экономика

Минфин спрогнозировал снижение тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в 3−4 раза. Об этом «Российской газете». сказал Алексей Моисеев, заместитель министра финансов.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

Речь идет об автолюбителях, которые соблюдают правила дорожного движения (ПДД), не создают угрозы для других участников движения и не попадают в аварии.

Согласно расчетам Российского союза автостраховщиков (РСА) самый дорогой полис ОСАГО будет в стоить около 15−16 тыс. рублей. Однако нарушители ПДД и водители с опасной манерой вождения столкнутся с самыми высокими тарифами. При этом дисциплинированные и аккуратные автовладельцы будут платить меньше.

В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. Его рассмотрят в первом чтении в сентябре.

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