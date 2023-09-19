«Министерство Сибири». Развитием Алтая и его соседей может заняться отдельная госкорпорация

В начале года утверждена стратегия развития Сибирского федерального округа (СФО), к концу сентября ожидается утверждение плана ее реализации, а заняться всем этим может специальная госкорпорация, которую предложили создать эксперты на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023). О возможных контурах новой структуры и первоочередных мерах по развитию Сибири читайте в материале altapress.ru.

План, с которым согласились все

Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года утверждена правительством РФ 26 января 2023 года. К концу сентября ожидается утверждение плана ее реализации. Председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников сообщил, что план уже подготовлен и внесен в правительство.

Геннадий Гусельников,

председатель исполкома МАСС:

Это документ не конечный. Формируя этот набор, мы разогнались очень поздно. Только к июню месяцу удалось собрать все, особенно сложно было кластеры прорабатывать. На Красноярском форуме был сформирован базис из 200 предложений, к июню их количество выросло до 600.

Геннадий Гусельников. Скриншот видео

В плане рассматривается строительство «меридиональных ходов» — железных дорог, соединяющих северные и южные субъекты РФ, развитие малой авиации в регионах СФО, льготная «сибирская ипотека» и многое другое.

Справка: «Сибирское соглашение» появилось в начале 90-х годов с целью налаживания экономического взаимодействия регионов Сибири. В 2002-2004 гг. организацию возглавлял Александр Суриков, бывший на тот момент губернатором Алтайского края.

Александр Суриков. Анна Зайкова

Дальневосточный опыт

Обсуждая на ВЭФ-2023 необходимые меры по развитию Сибири, эксперты апеллировали к опыту Юго-Восточной Азии, Северной Европы, США и Канады, а также российского Дальнего Востока (ДВ). О последнем стоит рассказать несколько подробнее. На форуме полпред президента в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев подвел итоги 10 лет развития Дальнего Востока, и они оказались весьма впечатляющими.

Привлеченные инвестиции превысили 3,4 трлн рублей, но объем заявленных инвестиций по соглашениям вдвое больше — 7,7 трлн рублей. Стартовало порядка 3000 новых проектов, построено 673 предприятия. В макрорегионе действует 17 территорий опережающего развития (ТОР).

Обсуждение развития Сибири на ВЭФ-2023. Скриншот видео

Еще в 2021 году налоговые поступления от инвестпроектов, несмотря на льготы, превысили 120 млрд рублей при государственных затратах, равных 80 млрд. Таким образом, развитие Дальнего Востока оказалось не нагрузкой на бюджет, а весьма выгодным делом, по прибыльности превосходящим даже торговлю оружием.

Вливанием денег и установлением преференциальных режимов участие государства не ограничилось. Для координации всех процессов было создано специальное министерство (Минвостокразвития), которое, кстати, успешно распространяет дальневосточный опыт на Арктику, и его дочерняя структура — Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ). Аналогичную «Корпорацию развития Сибири» хотят создать и в СФО.

График. Фото: freepik, автор jannoon028.

«Корпорация развития Сибири»

По словам Геннадия Гусельникова, члены «Сибирского соглашения» согласны, что такую корпорацию создавать необходимо. Бывший губернатор Красноярского края, а ныне — сенатор Александр Усс заявил, что опыт развития Дальнего Востока можно и нужно использовать, даже несмотря на то, что у Сибири другой масштаб.

Александр Усс,

сенатор РФ:

Нужна национальная российская структура — неважно, как она будет называться — которая будет этим заниматься с утра до вечера, с утра до вечера. И будет обладать необходимыми для этого административными, организационными, а желательно, и финансовыми ресурсами.

По мнению политика, Сибири нужна структура, подобная КРДВ, но с другими задачами, другими целями и, естественно, гораздо более масштабная. Он предложил использовать аналоги, которые существуют в Норвегии.

Александр Усс. Скриншот видео

Подразделения и ответственные

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов указал на то, что в рамках корпорации нужно создавать проектные офисы, которые должны каждым проектом заниматься отдельно. И отвечать за результат должны не чиновники.

Борис Титов,

бизнес-омбудсмен:

У каждого офиса должны быть ответственные менеджеры, но не чиновники. У нас всегда ответственные вице-премьеры, министры, которые погружены в текущие дела. У них, извините, трубы текут, а им еще надо нефтепровод в Китай строить. Поэтому должны быть отдельные люди, бюджеты, KPI и т.п.

Борис Титов. Скриншот видео

Он добавил, что необходимо также создавать Delivery unit — подразделения, которое будут мониторить реализацию стратегии по отдельным, наиболее приоритетным, направлениям для достижения скорейшего результата.

Справка: Борис Титов — бенефициар ГК «Абрау-Дюрсо», производящей игристые вина, председатель Совета основателей «Деловой России», Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития, набсовета Института экономики роста им. Столыпина П. А, а также «Партии Роста».

График, монеты. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Где Сибири взять деньги для рывка

Во время обсуждения неоднократно в той или иной форме звучало предложение оставлять регионам больше денег из полученных ими доходов, а не забирать их в Москву. Ведь, как показывает опыт Дальнего Востока, о котором мы писали выше, в конечном итоге это окажется выгоднее и самому федеральному центру.

Андрей Клепач,

Главный экономист ВЭБ.РФ:

Раньше значительная часть НДПИ — 13% — оставалась в регионах. Сейчас — меньше. Акцизы тоже почти все забрали в федеральный бюджет. Если говорить о налоге на прибыль, то у нас там осталось 2% федеральных. Но если начинать с экономики предложения, то надо понимать, что раз мы создаем новую инфраструктуру и новые производства, то это даст и новые налоги в бюджет.

Андрей Клепач также предложил использовать опыт Китая, Кореи и Японии, где центробанки давали депозиты для институтов развития. За счет этого создавались, например, самостоятельная промышленность Кореи и автомобильная промышленность Японии.

Андрей Клепач. Скриншот видео

Финансовые инструменты

Обсудили эксперты и ряд конкретных финансовых инструментов, которые могут быть использованы для развития Сибири. В частности, предлагались: льготная «сибирская ипотека», стимулирование офсетных контрактов, венчурное финансирование инновационного развития, дифференцированное налогообложение дивидендов и другие.

Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгений Коган предложил стимулировать акционирование предприятий, давая им преференции, как в Южной Корее. Кроме того, он указал на такой инструмент, как конвертируемые облигации.

Евгений Коган,

профессор НИУ ВШЭ:

Инструмент дает возможность занимать деньги по низким ставкам, потому что в него зашит опцион — опция на приобретение какого-то актива. Акции предприятия, льготы. Конвертируемые облигации — это биржевой инструмент, но можно выстроить подобные инструменты на небиржевые активы. Инструментов-то много, мы просто не знаем, как их использовать.

Яков Сергиенко. Скриншот видео

Действовать нужно быстро

Генеральный директор фирмы «Яков и Партнеры» — бывшей московской компании консалтинговой группы McKinsey — Яков Сергиенко предложил использовать для развития Сибири опыт не только Канады и Скандинавии, но и Дальнего Востока. Так, по его словам, Сахалин — лучший пример в мире с точки зрения стимулирования рождаемости и появления многодетных семей. Но главное, он призвал поторопиться.

Яков Сергиенко,

гендиректор «Яков и Партнеры»: