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Экономика

Министр экономики Орешкин заявил о готовности платить прогрессивный НДФЛ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью сайту «РБК» прокомментировал возможное введение в стране прогрессивной шкалы подходного налога. При этом сам он готов платить налог по таким правилам.

Максим Орешкин.
Максим Орешкин.
kremlin.ru

По словам министра, российское правительство делает все возможное, чтобы разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными гражданами страны был не таким огромным.

В частности, он сослался на то, что идет постепенное повышение МРОТ, растут зарплаты бюджетников, причем более высокими темпами, чем в коммерческих организациях.

А в отношении богатых россиян правительство также не дремлет — для них идет повышение налога на дорогие автомобили, на элитную недвижимость и т.д.

«Таким образом, элементы прогрессивности уже есть. Обложения налогами расходов — гораздо более эффективно. Но если вы спросите меня лично, готов ли я платить более высокий подоходный налог, я скажу: „Да, я готов“. Но нужно все тщательно просчитать». — сказал министр.

Напомним, что идея ввести не плоскую (13%), а прогрессивную шкалу налогообложения обсуждается уже давно. Вопрос выносили и в Госдуму по инициативе в первую очередь партии «Справедливая Россия». Однако законопроект не поддержали «единороссы», объяснившие свое решение тем, что прогрессивная шкала побудит богатых людей прятать свои настоящие доходы.

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