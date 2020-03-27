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Экономика

Минфин объяснил, кого и когда ждет налог на проценты по вкладам

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, в каких именно случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнес. Деньги.
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По словам Силуанова, налог будет взиматься только с получаемых вкладчиками процентов, в том числе с рублёвых либо валютных счетов в банках и с инвестиций в облигации. Он не затронет изменения суммы вклада, вызванные колебаниями курсов валют. Для вкладов в иностранной валюте проценты будут пересчитывать по курсу Банка России — за каждый день отдельно.

Также министр отметил, что налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей. Его начнут взимать с доходов за 2021 год, а уведомления об уплате этого налога россияне впервые получат в 2022 году.

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