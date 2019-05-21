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21 мая 13°C

Министр Климин обвинил собственника одной из алтайских ТЭЦ в невыполнении обязательств

Из-за плохого состояния оборудования ТЭЦ Ярового будущей зимой возможна полная остановка теплоснабжения города. При этом министр промышленности и энергетики Александр Климин сказал, что собственник электростанции не выполняет обязательств по модернизации ТЭЦ. Однако владелец пояснил altapress.ru, что о проблемах ему известно и их решением он занимается.

ТЭЦ города Яровое.
ТЭЦ города Яровое.
altairegon22.ru

Позиция министра

О серьезных проблемах ТЭЦ Ярового на заседании правительства 17 мая было заявлено дважды. Министр Александр Климин сказал, что в прошедшем отопительном сезоне на городской станции имело место шесть перебоев теплоснабжения.

«Практически в каждом случае в процессе проведения восстановительных работ температура теплоносителя была ниже нормативных значений, что негативно отражалось на температуре в квартирах жителей и на социально-значимых объектах», — объяснил Климин.

Министр полагает, что перебои связаны «с высоким износом оборудования станции и неисполнением ее собственником „ТПК Ресурс“ обязательств по реконструкции и модернизации».

Позиция собственника

Однако Константин Вальтер, совладелец компании «ТПК Ресурс», утверждает, что неэффективным управленцем является не он, а МУП ЯТЭК («Яровской теплоэнергокомплекс») — арендатор станции. Недвижимое имущество электростанции компания приобрела 5 октября 2016 года, в тот же день с МУП «ЯТЭК» был заключен договор аренды до 1 апреля 2019 года.

Движимое имущество было приобретено чуть позже — 1 декабря 2016 года, оно также в день заключения договора купли-продажи было передано в аренду МУПу (также до 1 апреля 2019 года).

Константин Вальтер,
соучредитель компании «ТПК Ресурс»:

Вопросами технической и коммерческой эксплуатации станции в период аренды занимался МУП «ЯТЭК», и именно на нем лежит ответственность за техническое состояние станционного оборудования.

Реконструкция станции в период аренды, по словам Вальтера, не имела смысла, так как действующие тарифы на тепловую и электрическую энергию не покрывали эксплуатационных расходов. Размер убытков в 2018 году собственник оценил в 80 млн рублей.

Яровое.
Яровое.
Евгения Родочинская

Позиция Ростехнадзора

Между тем, замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Иванов на этом же заседании правительства выразил опасение уже относительно будущей зимы. Состояние ТЭЦ Ярового вызывает у него особую тревогу: в работоспособном состоянии на станции есть всего три котла общей мощностью 200 тонн пара в час.

Если же один из них будет выведен в ремонт или простой из-за технологического нарушения, Яровое останется без резерва.

В этом случае «будут снижены параметры теплоносителя вплоть до полной остановки теплоснабжения города», — дал мрачный прогноз Иванов.

Позиция собственника

Со своей стороны владелец станции пояснил, что с 1 июля 2019 года сам планирует начать эксплуатацию своего актива и намерен реализовать проект реконструкции.

Константин Вальтер,
соучредитель компании «ТПК Ресурс»:

С приходом нового губернатора позиция по тарифной политике в крае изменилась, и утвержденный тариф на тепло с 1 июля 2019 года уже позволяет при условии реконструкции станции выйти на безубыточный режим работы.

Он также сказал, что о проблемах с котлами ему известно и их решением он занимается.

Что известно о «ТПК Ресурс»

«Транспортно-производственная компания «Ресурс» зарегистрирована в ноябре 2012 года. В настоящий момент местом регистрации является райцентр Благовещенка Алтайского края. Константину Вальтеру принадлежит 90% долей компании, он также является совладельцем компаний «Алтайтеплосервис» (Благовещенка) и «АКСПРО-Урал» (Екатеринбург).

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