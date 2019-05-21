Министр Климин обвинил собственника одной из алтайских ТЭЦ в невыполнении обязательств

Из-за плохого состояния оборудования ТЭЦ Ярового будущей зимой возможна полная остановка теплоснабжения города. При этом министр промышленности и энергетики Александр Климин сказал, что собственник электростанции не выполняет обязательств по модернизации ТЭЦ. Однако владелец пояснил altapress.ru, что о проблемах ему известно и их решением он занимается.

Позиция министра

О серьезных проблемах ТЭЦ Ярового на заседании правительства 17 мая было заявлено дважды. Министр Александр Климин сказал, что в прошедшем отопительном сезоне на городской станции имело место шесть перебоев теплоснабжения.

«Практически в каждом случае в процессе проведения восстановительных работ температура теплоносителя была ниже нормативных значений, что негативно отражалось на температуре в квартирах жителей и на социально-значимых объектах», — объяснил Климин.

Министр полагает, что перебои связаны «с высоким износом оборудования станции и неисполнением ее собственником „ТПК Ресурс“ обязательств по реконструкции и модернизации».

Позиция собственника

Однако Константин Вальтер, совладелец компании «ТПК Ресурс», утверждает, что неэффективным управленцем является не он, а МУП ЯТЭК («Яровской теплоэнергокомплекс») — арендатор станции. Недвижимое имущество электростанции компания приобрела 5 октября 2016 года, в тот же день с МУП «ЯТЭК» был заключен договор аренды до 1 апреля 2019 года.

Движимое имущество было приобретено чуть позже — 1 декабря 2016 года, оно также в день заключения договора купли-продажи было передано в аренду МУПу (также до 1 апреля 2019 года).

Константин Вальтер,

соучредитель компании «ТПК Ресурс»:

Вопросами технической и коммерческой эксплуатации станции в период аренды занимался МУП «ЯТЭК», и именно на нем лежит ответственность за техническое состояние станционного оборудования.

Реконструкция станции в период аренды, по словам Вальтера, не имела смысла, так как действующие тарифы на тепловую и электрическую энергию не покрывали эксплуатационных расходов. Размер убытков в 2018 году собственник оценил в 80 млн рублей.

Яровое. Евгения Родочинская

Позиция Ростехнадзора

Между тем, замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Иванов на этом же заседании правительства выразил опасение уже относительно будущей зимы. Состояние ТЭЦ Ярового вызывает у него особую тревогу: в работоспособном состоянии на станции есть всего три котла общей мощностью 200 тонн пара в час.

Если же один из них будет выведен в ремонт или простой из-за технологического нарушения, Яровое останется без резерва.

В этом случае «будут снижены параметры теплоносителя вплоть до полной остановки теплоснабжения города», — дал мрачный прогноз Иванов.

Позиция собственника

Со своей стороны владелец станции пояснил, что с 1 июля 2019 года сам планирует начать эксплуатацию своего актива и намерен реализовать проект реконструкции.

Константин Вальтер,

соучредитель компании «ТПК Ресурс»:

С приходом нового губернатора позиция по тарифной политике в крае изменилась, и утвержденный тариф на тепло с 1 июля 2019 года уже позволяет при условии реконструкции станции выйти на безубыточный режим работы.

Он также сказал, что о проблемах с котлами ему известно и их решением он занимается.

Что известно о «ТПК Ресурс»

«Транспортно-производственная компания «Ресурс» зарегистрирована в ноябре 2012 года. В настоящий момент местом регистрации является райцентр Благовещенка Алтайского края. Константину Вальтеру принадлежит 90% долей компании, он также является совладельцем компаний «Алтайтеплосервис» (Благовещенка) и «АКСПРО-Урал» (Екатеринбург).