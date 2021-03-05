Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта -3°C
Экономика
59

Министр промышленности Денис Мантуров ознакомился с производством на Барнаульском заводе АТИ

В рамках визита правительственной делегации в Алтайский край министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в сопровождении заместителя Председателя Правительства Алтайского края Александра Климина и министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки побывал на Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий.

Министр промышленности Денис Мантуров познакомился с производством.
Министр промышленности Денис Мантуров познакомился с производством.
Барнаульский завод АТИ

Генеральный директор завода Артем Шамков ознакомил руководителя Минпромторга с новыми технологиями, реализованными на предприятии в рамках кластерного проекта «Освоение производства новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов».

Денис Мантуров осмотрел динамометрический стенд, установленный на предприятии в 2019 году. Этот стенд, приобретенный предприятием в рамках кластерного проекта, является единственным за Уралом и третьим в стране. Он способен создавать нагрузку на ось до 30 тонн и позволяет испытывать тормозные колодки для железнодорожного транспорта. По результатам испытаний специалисты могут оперативно вносить коррективы в состав смеси и технологию производства, что значительно снижает время запуска новых изделий в серию.

Министр промышленности Денис Мантуров познакомился с производством.
Министр промышленности Денис Мантуров познакомился с производством.
Барнаульский завод АТИ

Министр посетил участок лазерной резки и участок спирально-навитых прокладок, изготавливаемых на основе терморасширенного графита. Это перспективное направление, которое предприятие в настоящее время активно развивает. В цехе безасбестовых тормозных колодок, министр осмотрел образцы новых видов продукции.

Как отметил генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков, меры поддержки промышленности сегодня достаточно эффективны и широко применяются в рамках федеральных и региональных программ.

«В рамках кластерного проекта нам удалось по 41-му постановлению правительства компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Сумма средств, затраченных на реализацию этого проекта, составила 277 млн. рублей», — отметил Артем Шамков.

Оценивая важность мер поддержки, реализованных на Барнаульском заводе АТИ, министр промышленности Денис Мантуров отметил:

«Деньги точно были направлены эффективно в то оборудование, которое дает сегодня расширение возможностей развития этого предприятия. Это позволяет получать новую номенклатуру современных изделий, которые будут использоваться в широком перечне отраслей: транспортное машиностроение, автопром, сельхозмаш, нефтегазмаш. Эти отрасли сегодня заинтересованы в современной продукции. Мы рассчитываем, что коллеги на этом точно не будут останавливаться, будут продолжать свой курс на модернизацию и появление новых образцов продукции».

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость