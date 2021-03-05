Министр промышленности Денис Мантуров ознакомился с производством на Барнаульском заводе АТИ

Генеральный директор завода Артем Шамков ознакомил руководителя Минпромторга с новыми технологиями, реализованными на предприятии в рамках кластерного проекта «Освоение производства новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов».
Денис Мантуров осмотрел динамометрический стенд, установленный на предприятии в 2019 году. Этот стенд, приобретенный предприятием в рамках кластерного проекта, является единственным за Уралом и третьим в стране. Он способен создавать нагрузку на ось до 30 тонн и позволяет испытывать тормозные колодки для железнодорожного транспорта. По результатам испытаний специалисты могут оперативно вносить коррективы в состав смеси и технологию производства, что значительно снижает время запуска новых изделий в серию.
Министр посетил участок лазерной резки и участок спирально-навитых прокладок, изготавливаемых на основе терморасширенного графита. Это перспективное направление, которое предприятие в настоящее время активно развивает. В цехе безасбестовых тормозных колодок, министр осмотрел образцы новых видов продукции.
Как отметил генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков, меры поддержки промышленности сегодня достаточно эффективны и широко применяются в рамках федеральных и региональных программ.
«В рамках кластерного проекта нам удалось по 41-му постановлению правительства компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Сумма средств, затраченных на реализацию этого проекта, составила 277 млн. рублей», — отметил Артем Шамков.
Оценивая важность мер поддержки, реализованных на Барнаульском заводе АТИ, министр промышленности Денис Мантуров отметил:
«Деньги точно были направлены эффективно в то оборудование, которое дает сегодня расширение возможностей развития этого предприятия. Это позволяет получать новую номенклатуру современных изделий, которые будут использоваться в широком перечне отраслей: транспортное машиностроение, автопром, сельхозмаш, нефтегазмаш. Эти отрасли сегодня заинтересованы в современной продукции. Мы рассчитываем, что коллеги на этом точно не будут останавливаться, будут продолжать свой курс на модернизацию и появление новых образцов продукции».