Министр промышленности Денис Мантуров ознакомился с производством на Барнаульском заводе АТИ

В рамках визита правительственной делегации в Алтайский край министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в сопровождении заместителя Председателя Правительства Алтайского края Александра Климина и министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки побывал на Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий.

Генеральный директор завода Артем Шамков ознакомил руководителя Минпромторга с новыми технологиями, реализованными на предприятии в рамках кластерного проекта «Освоение производства новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов».

Денис Мантуров осмотрел динамометрический стенд, установленный на предприятии в 2019 году. Этот стенд, приобретенный предприятием в рамках кластерного проекта, является единственным за Уралом и третьим в стране. Он способен создавать нагрузку на ось до 30 тонн и позволяет испытывать тормозные колодки для железнодорожного транспорта. По результатам испытаний специалисты могут оперативно вносить коррективы в состав смеси и технологию производства, что значительно снижает время запуска новых изделий в серию.

Министр промышленности Денис Мантуров познакомился с производством. Барнаульский завод АТИ

Министр посетил участок лазерной резки и участок спирально-навитых прокладок, изготавливаемых на основе терморасширенного графита. Это перспективное направление, которое предприятие в настоящее время активно развивает. В цехе безасбестовых тормозных колодок, министр осмотрел образцы новых видов продукции.

Как отметил генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков, меры поддержки промышленности сегодня достаточно эффективны и широко применяются в рамках федеральных и региональных программ.

«В рамках кластерного проекта нам удалось по 41-му постановлению правительства компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Сумма средств, затраченных на реализацию этого проекта, составила 277 млн. рублей», — отметил Артем Шамков.

Оценивая важность мер поддержки, реализованных на Барнаульском заводе АТИ, министр промышленности Денис Мантуров отметил: