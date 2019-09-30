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Экономика

Министр рассказал, что будет с зарплатами россиян к концу 2019 года

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин ожидает, что доходы населения страны будут расти до конца 2019 года.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

Свои выкладки глава федерального МЭР озвучил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«(Доходы граждан) начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года. У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются», — цитирует министра ТАСС.

Между тем, согласно данным Росстата, в 2018 году реальные денежные доходы россиян снизились на 8,3% по сравнению с 2013-м.

Что касается снижения показателя инфляции в России, то на прошлой неделе президент Владимир Путин объяснил это «подкруткой» Центробанком макроэкономических показателей.

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