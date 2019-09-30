Министр рассказал, что будет с зарплатами россиян к концу 2019 года

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин ожидает, что доходы населения страны будут расти до конца 2019 года.

Свои выкладки глава федерального МЭР озвучил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«(Доходы граждан) начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года. У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются», — цитирует министра ТАСС.

Между тем, согласно данным Росстата, в 2018 году реальные денежные доходы россиян снизились на 8,3% по сравнению с 2013-м.

Что касается снижения показателя инфляции в России, то на прошлой неделе президент Владимир Путин объяснил это «подкруткой» Центробанком макроэкономических показателей.