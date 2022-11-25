25 ноября
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Экономика

Министр сельского хозяйства признал напряженную ситуацию на рынке зерна в Алтайском крае

Высокий урожай 2022 года наряду с серьезными переходящими остатками зерна существенно скорректировали цены на него в сторону понижения. Об этом 24 ноября в ходе «Правительственного часа» в АКЗС сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин. Рыночная цена на пшеницу практически приблизилась к ее себестоимости.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

Как сообщил чиновник, в 2022 году сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначальном весе составят 5,9 млн тонн. Есть существенные увеличения по ячменю (по сравнению с 2021 годом на 60 тыс тонн) и по гречихе (на 133 тыс. тонн).

При этом экспорт зерна снизился — в мае и июне 2022 года до минимальных значений из-за заградительных государственных мер. В июле вывоз алтайской продукции за пределы страны начал восстанавливаться, однако пока он существенно отстает от показателей 2021 года.

78% зерна из нашего региона отгружается в Казахстан, 8% и 6% в Киргизию и Китай.

Динамика зерновых интервенций пока существенной роли не играет. За два с лишнем месяца в закрома родины предприятия продали около 140 тыс. тонн пшеницы. Это при условии, что местные элеваторы могут принять всего 350 тыс. тонн.

Закономерно, что сложившаяся ситуация все сильнее давит на рынок. Так, в ноябре 2022 года средняя цена на пшеницу III класса составляла 10,5 тыс. рулей за тонну, отметил министр.

Сергей Межин на конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая».
Сергей Межин на конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая».
Анна Зайкова

Сергей Межин,
министр сельского хозяйства Алтайского края:

Уровень сложившихся цен ниже прошлогодних значений на 4−4,5 тыс. рублей на каждую тонну. По сути, сейчас цена на зерно чуть выше себестоимости.

Положительный момент Сергей Межин видит в восстанавливающихся объемах вывоза зерна. По его прогнозам, к концу нынешнего года они могут превысить показатели прошлого.

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