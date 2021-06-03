Министр сельского хозяйства оценил значимость предстоящего форума «Алтай-Агро-2021»

Это он подчеркнул в своем приветствии.

Дорогие друзья!

В 2020 году Министерство сельского хозяйства Алтайского края и издательский дом «Алтапресс» провели онлайн-форум «Алтай-Агро». Организовать его нас подтолкнула эпидемиологическая ситуация, из-за которой масштабный форум «День сибирского поля» был отменен.

Виртуальный «Алтай-Агро» собрал достаточно солидную аудиторию — за два дня сайт деловой площадки посетили более 1000 человек.

В этом году «День Сибирского поля» состоится. В преддверии него мы намерены провести и второй по счету форум «Алтай-АВГро-2021».

Центральные темы для обсуждения экспертов — цифровизация сельского хозяйства, энергосберегающие ресурсы и технологии в отрасли, перспективы зернового рынка и другие значимые вопросы.

Встречаемся на площадках онлайн-форума 10, 11 и 23 июня.