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Экономика

Министр сельского хозяйства оценил значимость предстоящего форума «Алтай-Агро-2021»

Александр Чеботаев, глава регионального министерства сельского хозяйства Алтайского края, считает, что предстоящий онлайн-форум «Алтай-Агро» станет заметным деловым событием, которое будет, безусловно, полезно для аграриев, специалистов и экспертов.

Александр Чеботаев.
Александр Чеботаев.
Олег Богданов, altapress.ru

Это он подчеркнул в своем приветствии.

Дорогие друзья!

В 2020 году Министерство сельского хозяйства Алтайского края и издательский дом «Алтапресс» провели онлайн-форум «Алтай-Агро». Организовать его нас подтолкнула эпидемиологическая ситуация, из-за которой масштабный форум «День сибирского поля» был отменен.

Виртуальный «Алтай-Агро» собрал достаточно солидную аудиторию — за два дня сайт деловой площадки посетили более 1000 человек.

В этом году «День Сибирского поля» состоится. В преддверии него мы намерены провести и второй по счету форум «Алтай-АВГро-2021».

Центральные темы для обсуждения экспертов — цифровизация сельского хозяйства, энергосберегающие ресурсы и технологии в отрасли, перспективы зернового рынка и другие значимые вопросы.

Встречаемся на площадках онлайн-форума 10, 11 и 23 июня.

Что это за форум

Второй межрегиональный онлайн-форум «Алтай-Агро-2021» состоится 10 и 11 июня в рамках Дня Сибирского поля. Организаторами являются Министерство сельского хозяйства Алтайского края и ИД «Алтапресс».

В рамках деловой программы запланированы две тематические сессии.

Первая сессия — «Цифровизация АПК». Эксперты во главе с министром цифрового развития Алтайского края Евгением Зрюмовым рассмотрят проблематику цифровой трансформации сельского хозяйства, использование умных технологий в растениеводстве и животноводстве. Отдельным направлением станет использование IT-технологий в современной агротехнике.

Вторая сессия — «Прогрессивные технологии в землепользовании. No Till». В ней будут представлены актуальные репортажи из ведущих хозяйств Алтайского края, взгляд ученых на технологию No Till, особенности питания и защиты аграрных культур.

11 июня в рамках конференции будет транслироваться пленарное заседание «Региональная стратегия АПК». Свои доклады участникам форума представят Министерство сельского хозяйства, эксперт и краевой союз зернопереработчиков, а также руководитель аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

На официальном сайте форума «Алтай-Агро-2021» уже открыта регистрация участников.

Алтай-Агро-2021
Алтай-Агро-2021
ИД Алтапресс
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