Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поздравил аграриев Алтайского края с праздником

С праздником аграриев Алтайского края поздравил глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Текст телеграммы министра был зачитан во время торжественного мероприятия.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алтайского края!
Агропромышленный комплекс региона вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. На протяжении последних лет край сохраняет высокие показатели в растениеводстве и животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности.
В этом году алтайские аграрии смогли сохранить, а по некоторым направлениям и увеличить объемы производства, тем самым в очередной раз продемонстрировав высокий профессионализм и ответственное отношение к делу. Несмотря на сложные погодные условия сельскохозяйственные товаропроизводители получили около 4,7 млн тонн зерна, 1,3 млн тонн сахарной свеклы и порядка 1,5 млн тонн масличных культур. Регион в очередной раз обеспечил более половины общероссийского производства гречихи.
Планомерно растет и экспортный потенциал агропромышленного комплекса края. Ведется активная работа по технической модернизации предприятий, расширению производственных мощностей, повышению конкурентоспособности и качества продукции.
Не менее важно, что регион продолжает комплексно заниматься вопросами комплексного развития сельских территорий - обновлением инфраструктуры и улучшением жилищных условий граждан, созданием новых рабочих мест и возможностей для профессиональной и творческой реализации.
Убежден, что за счет совместных усилий работников отрасли и государства агропромышленный комплекс Алтайского края будет и дальше динамично развиваться.
Благодарю за ваш труд и достойные результаты. Желаю всего самого доброго и успехов во всех начинаниях!, — отметил в своем поздравлении Дмитрий Патрушев.
Напомним, что накануне в Правительстве края прошла торжественная церемония вручения государственных, краевых и ведомственных наград, также приуроченная к профессиональному празднику.
Все профессии важны, но сегодня мы обращаем особое внимание на работу наших аграриев. Наш край прославлен в этой сфере и за счет богатых урожаев, и за счет качественной продукции: от круп до молока, от масла и сыра до мяса и хлеба. Крестьянский труд во все времена был одним из сложнейших, требовал особых человеческих качеств. И в современных условиях, когда действует большое количество мер господдержки, мы заботимся, чтобы наши сельхозпредприятия имели возможности для обновления техники и внедрения новых технологий в работу, — труд аграриев по-прежнему требует большого профессионализма, глубокой вовлеченности в работу, — приветствовал аграриев глава региона.
Подводя предварительные итоги сельскохозяйственного года, глава региона отметил:
Хорошие, пусть и предварительные, результаты уходящего сезона — одного из наихудших по погодным условиям за последние десятилетия — говорят сами за себя. 4,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, 1,5 миллиона тонн масличных культур, прирост по различным сферам животноводства и увеличение объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности больше чем на 12 процентов за десять месяцев этого года. Все это позволяет нам абсолютно заслуженно выражать признательность нашим аграриям за их труд, вместе гордиться успехами нашего края, которые были бы невозможны без крупных сельхозпроизводителей и фермеров, ученых, инженеров, трактористов-машинистов и многих других работников этой важной отрасли не только для Алтая, но и для всей страны.