Министр Силуанов рассказал, сколько Россия продержится при низких ценах на нефть

Российская экономика во многом зависит от нефтедобычи и нефтепереработки, и поэтому снижение цен на нефть повлияет на нее, подчеркнул Силуанов.
Бюджет России основан на бюджетных правилах, определяющих цены на нефть в размере 42 долларов за баррель. Но, что бы ни произошло с ценами, Россия выполнит свои обязательства, так как у нее накоплены золотые резервы.
Министр рассказал, что даже если цены на нефть опустятся до 30 или 20 долларов, Россия будет функционировать без каких-либо шоков для бюджета еще в течение трех лет.
Ранее Минфин сделал сообщил, что если цена на нефть упадет до 10 долларов за баррель и будет держаться на таком уровне 10 лет, бюджет страны не получит 70 процентов ВВП.