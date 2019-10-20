Министр Силуанов рассказал, сколько Россия продержится при низких ценах на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть за счет накопленного золотого резерва. Слова федерального чиновника цитируют Вести.ru.

Российская экономика во многом зависит от нефтедобычи и нефтепереработки, и поэтому снижение цен на нефть повлияет на нее, подчеркнул Силуанов.

Бюджет России основан на бюджетных правилах, определяющих цены на нефть в размере 42 долларов за баррель. Но, что бы ни произошло с ценами, Россия выполнит свои обязательства, так как у нее накоплены золотые резервы.

Министр рассказал, что даже если цены на нефть опустятся до 30 или 20 долларов, Россия будет функционировать без каких-либо шоков для бюджета еще в течение трех лет.

Антон Силуанов. Анна Зайкова , altapress.ru

Ранее Минфин сделал сообщил, что если цена на нефть упадет до 10 долларов за баррель и будет держаться на таком уровне 10 лет, бюджет страны не получит 70 процентов ВВП.