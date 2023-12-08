Министр транспорта Алтайского края рассказал о новых автобусах, трамваях и трансформации нацпроекта

Итоги дорожно-строительного сезона, планы на 2024 год и готовность к зиме обсудили 5 декабря на встрече министра транспорта Алтайского края Антона Воронова с журналистами.

Реализация большинства национальных проектов заканчивается в 2024 году. В их числе и проект "Безопасные качественные дороги", который в 2024 году прекратит свое существование в изначальном виде.

Мы достигнем показателей по приведению в норму дорожной сети агломераций в 85%, а региональной дорожной сети — в 50%. Действие проекта в части содержания и сохранения достигнутых параметров продлено до 2030 года, — сообщил министр.

Рассказываем на какие дороги сделают упор в ближайшие годы.

Теперь до 2030 года деньги нацпроекта на уже более-менее благоустроенных участках будут уходить не столько на ремонт, сколько на поддержание дорог в том состоянии, которого уже удалось достичь.

Благоустроенные участки дорог будут поддерживать в том состоянии, которого уже удалось достичь. Фото предоставлено пресс-службой Министерства транспорта Алтайского края.

Ключевым объектом на следующий год Воронов назвал дорогу в Троицкое-Целинное, а точнее — обход Целинного, откуда необходимо выводить слишком активный транспортный поток. Там, по словам министра, одна из самых загруженных автомагистралей из-за высокого трафика на трассе "Бийск — граница с Кемеровской областью".

С 2024 года начинает действовать новое понятие — региональная опорная сеть. Это сеть, которая соединяет регионы между собой, а также с соседними государствами, аэропортами и напрямую соединяет города с численностью свыше 100 тысяч человек. В ближайшие пять лет эти дороги также должны быть приведены в нормативное состояние (не менее, чем на 85%). В будущем году на строительство и содержание дорожной сети и инфраструктуры региональные власти направят около 18 млрд рублей. Больше 1 млрд рублей добавит федеральный бюджет. Запланировано поступление инфраструктурных бюджетных кредитов. Дорожная сфера должна будет получить объем финансирования на уровне 2023 года.

В планах отремонтировать традиционные дороги, входящие в регионально опорную сеть. Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла. Кроме того мы будем говорить про ремонт трассы "Алтай-Кузбасс", дорогу от Камня-на-Оби до границы с Новосибирской областью в Крутихинском районе. Про ту же самую дорогу Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород, Алейск-Чарышское, про дорогу в Солонешенском районе, — заявил Антон Воронов.

Будут ремонтировать и дорогу в Солонешенском районе, которая ведет в сторону Денисовой пещеры и других известных туристических объектов.

Обновления произойдут и в сфере общественного транспорта края. Планируется, что первая партия из 65 новых автобусов придет к весне 2024 года. Напомним также, что новые белорусские низкопольные трамваи должны выйти на линию в Барнауле уже до конца декабря.

До конца года в крае появится ещё свыше 40 комплексов фотовидеофиксации дорожных нарушений. Это почти четверть от их общего нынешнего количества в регионе. Находиться они будут в основном на федеральных дорогах.

Вопрос о подготовке к зимнему периоду не остался без внимания.

Больше тысячи единиц техники в этом сезоне будет выходить на содержание дорожной сети края. Кроме того, заготовлено больше 80 тысяч тонн песчано-соляной смеси, — рассказал министр транспорта. — Как мы видим, переход из осени в зиму был сложным: были и температурные качели, и снегопады, и обледенение, мы видели ураганы, которые в том числе влияли на дорожные условия — на двух дорогах вводились временные ограничения движения. Поэтому мы ко всему готовы. В стандартном режиме производится содержание дорожной сети.

В стандартном режиме производится содержание дорожной сети. Фото предоставлено пресс-службой Министерства транспорта Алтайского края.

Антон Воронов также обратился к водителям с предостережением: