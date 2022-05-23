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Экономика

Министр транспорта заявил, что санкции сломали логистику в России

Министр транспорта Виталий Савельев считает, что западные санкции практически сломали всю логистику в России, пишет РБК.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

По его словам, власти теперь вынуждены искать новые логистические коридоры.

Так, власти намерены развивать транспортный коридор «Север — юг», частью которого являются прикаспийские порты Астрахань, Оля и Махачкала.

С конца февраля значительная часть компаний приостановили поставки в Россию. Среди них — крупнейшие контейнерные операторы и логистические предприятия, компании по бронированию судов, пишет bfm.ru. Западные страны в свою очередь закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.

В марте в Минпромторге прогнозировали — России потребуется от трех до шести месяцев, чтобы перестроить каналы экспорта и импорта со странами, готовыми продолжать сотрудничество.

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