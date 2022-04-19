Пустые полки. Какие продукты стали дефицитными в России, и продажу каких товаров могут сократить

В этом году могут сократиться продажи йогуртов, творога, сметаны, масла и сыра. Об этом РИА Новости заявила коммерческий директор агропромышленного холдинга «Белая Долина» Альбина Искакова.
«В 2022 году в связи с геополитической ситуацией, высоким уровнем инфляции и ростом безработицы вероятно падение продаж на молочном рынке в целом. В первую очередь, падение покажут более дорогие категории не первой необходимости — творожно-десертная группа и йогурты, а во вторую — масло, творог, сметана и сыры», — подчеркнула эксперт.
Искакова отметила, что производство и потребление молочки снизятся из-за:
- Ощутимого роста цен на готовую продукцию;
- Аномального подорожания сырья;
- Увеличения цен на оборудование, комплектующие и упаковку.
Вырастет потребление молока в пленке, творога во флоупаке и продукции с заменителями молочного жира, считает Искакова.
В 2021 году, заметила коммерческий директор «Белой Долины», прирост в продажах показали сливки и сыры (на 8,4% и 2,4% соответственно).
По данным исследовательской компании NTech, в прошлом году продажи молочных продуктов снизились на 0,1%.
Выпуск апельсинового сока могут сократить в России из-за сложностей с поставками сырья.
Концентрированную основу для него ввозили из США, рассказал Максим Новиков — президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»). Теперь это затрудняется из-за проблем с логистикой.
Эксперт оценил: при пессимистичном сценарии доля апельсинового сока на отечественном рынке может упасть с нынешних 20% до 0%.
Да. По словам Новикова, производители готовы заменить апельсиновый сок виноградным.
Недавно житель Барнаула возмутился ценами на крупы. Он выложил в сеть фото, на которых видно: гречка стоит 167 рублей, пшено — 139 рублей, а киноа — 459 рублей.
Комментаторы «драматизм» мужчины не разделили. Один из них поинтересовался: «Какие-то продукты не очень понятные, вам что нашего алтайского не хватает?»
Еще одна подписчица написала: «Фотографировать кускус и киноа, и с патетикой стонать, что дорого… Купи краснодарский рис, макароны алейские, гречку, манку, перловку, овес, горох. Не? Надо обязательно киноа производства Перу? Его вам за копейки кто привезет-то? Не стыдно так откровенно накручивать страдания?»
Да. Ранее стало известно, что цены на масло продолжают подниматься. По данным Алтайкрайстата, средняя цена за килограмм на 1 апреля составила 688 рублей.
Дороже всего масло в Бийске — 720 рублей, а дешевле — в Барнауле. Здесь килограмм стоит 673 рубля.
Отметим, что цены рекордно «взлетели» еще в середине февраля. Тогда, по сравнению с прошлым годом, продукт подорожал больше чем на 10%.
В 2022 году на треть сократятся поставки импортной рыбы в Россию, сообщили ранее в Ассоциации добытчиков минтая.
Предполагается, что в сравнении с 2021 годом импорт сократится на 28−35%. Отмечается, что такая ситуация сопоставима с падением, вызванным санкциями в 2014-м. Тогда присоединился Крым, и России в ответ на санкции Запада запретила ввозить продукты из Европы и США.
Да, правда. В апреле в России может быть дефицит бананов. Его причина — перебои с поставками из Латинской Америки.
Проблемы с логистикой, в свою очередь, возникают из-за санкций, объяснил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.
«Урожай бананов из стран Латинской Америки, который должен был оказаться сейчас на российском рынке, не может быть доставлен нам по причине введения антироссийских санкций, которые привели к тому, что все основные пути их доставки с континента оказались отрезанными», — подчеркнул Разумовский.
На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора.
Всего по итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 млн тонн бананов, из них 1,51 млн — в Россию.
Нет. Россия не останется без кофе, если поставщики уйдут из страны. Об этом сообщил «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Эксперт подчеркнул, что кофе ввозят преимущественно из Бразилии, Вьетнама, Индии и Колумбии.
При этом Италия и Финляндия, которые уходят с рынка, поставляют уже готовый продукт.
«Они в основном занимались расфасовкой уже закупленного сырья, будь то зерновой кофе, растворимый или молотый. То есть их нишу смогут забрать другие компании с российским резидентством», — уверен Вавилов.
Дефицит продовольствия грозит миру осенью, заявил доцент Финансового университета Лазарь Бадалов.
В это время на рынках может наблюдаться нехватка зерна, и особенно это ударит по Европе и бедным странам Африки.
«Сейчас многие политики на Западе пытаются объяснить проблемы своих экономик ситуацией вокруг Украины, а не санкциями против РФ. Иначе они будут вынуждены признать собственную вину в возникших проблемах», — сказал экономист.
В начале апреля Минсельхоз поручил АО «Объединенная зерновая компания» (государственный зерновой оператор) создать неснижаемый запас зерна и сахара в интервенционном фонде до 2024 года.
«По поручению Минсельхоза планируется сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, а также 250 тыс. тонн сахара», — указали в ведомстве.
Фермер Андрей Прошаков заявил PRIMPRESS, что скоро подешевеют:
- Крупы;
- Подсолнечное масло;
- Хлебобулочные изделия;
- Макароны.
По его прогнозам, цены упадут примерно в 4 раза.
PRIMPRESS также пишет, что в России будут развивать новое направление продаж.
X5 Group (владеет сетями «Пятерочка» и «Перекресток») будет расширять сеть «Чижик». В ней представлены товары бюджетной категории.
Планируется, что за два года компания откроет 3 тыс. новых точек по стране.
Кстати, «Самокат» остановил работу в 15 городах России.
А еще ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи.