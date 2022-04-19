Пустые полки. Какие продукты стали дефицитными в России, и продажу каких товаров могут сократить

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Когда и почему в России будут продавать меньше молочки?

В этом году могут сократиться продажи йогуртов, творога, сметаны, масла и сыра. Об этом РИА Новости заявила коммерческий директор агропромышленного холдинга «Белая Долина» Альбина Искакова.

«В 2022 году в связи с геополитической ситуацией, высоким уровнем инфляции и ростом безработицы вероятно падение продаж на молочном рынке в целом. В первую очередь, падение покажут более дорогие категории не первой необходимости — творожно-десертная группа и йогурты, а во вторую — масло, творог, сметана и сыры», — подчеркнула эксперт.