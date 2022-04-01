Россияне уже в апреле могут остаться без бананов

Проблемы с логистикой вызваны санкциями, пояснил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.
«Урожай бананов из стран Латинской Америки, который должен был оказаться сейчас на российском рынке, не может быть доставлен нам по причине введенных антироссийский санкций, которые привели к тому, что все основные пути их доставки с континента оказались, по сути, отрезанными. Это может привести уже в ближайший месяц к дефициту этого продукта на прилавках наших магазинов и супермаркетов», — пояснил эксперт.
Санкции ударят не только по российским потребителям, но и по фермерским хозяйствам Эквадора и других стран Латинской Америки, поставляющих бананы в Россию.
На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора. По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 млн тонн бананов, из них 1,51 млн — в Россию.
Ранее экономист рассказал, когда в России перестанут дорожать продукты — произойдет это, по мнению эксперта, не раньше 2−3 лет.