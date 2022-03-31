Экономист рассказал, когда в России перестанут дорожать продукты

Из-за инфляции в долларах продукты продолжают дорожать по всему миру. Когда этот тренд сменится в России, рассказал « Прайму » доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По словам Черникова, рост цен может прекратиться только после наращивания деглобализации.

«Судя по всему, финализируется этот процесс только через 2−3 года. До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение «доли» продуктов на 10−15%", — отметил экономист.

Также Черников подчеркнул, что понятие «продукты» неоднородное. Например, доля импорта кофе и бананов достигает 100%, а более традиционных для России продуктов может быть близка к нулю.

При этом, добавил он, в себестоимость российского продукта включается немалая доля импорта (сырье, оборудование). Это влияет на цены.

А ранее некоторые торговые сети уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар.