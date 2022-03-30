Крупные торговые сети больше не будут сдерживать цены на сахар

Торговые сети «О'Кей», «Ашан» и «Атак» уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар, пишет РИА «Новости».

Напомним, торговые сети продержались недолго: 1 марта они выступили с инициативой по заморозке наценки на четыре категории продуктов питания на уровне 5%.

Помимо сахара, это касалось молочной продукции, хлебобулочных изделий и овощей из «борщевого набора» — на последние три позиции ограничения наценок пока действуют.

Что касается сахара, то отказаться от обязательств ритейлеры решили «для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов».

Примечательно, что Минсельхоз рекомендовал ритейлерам сохранить минимальные наценки как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона. Основные продукты питания должны быть доступны — это приоритет для всех участников рынка, указали в ведомстве.

В ФАС отметили, что продолжают анализировать ценообразование, чтобы оперативно реагировать на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее антимонопольщики возбудили первые дела из-за высоких цен на сахар.