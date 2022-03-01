В России заморозят цены на социально-значимые продукты в четырех крупных сетях

Крупнейшие торговые сети России выступили с инициативой по заморозке наценки на четыре категории продуктов питания на уровне 5%, сообщает ФАС.

«Ашан», «Магнит», «Атак» и «О'Кей» добровольно приняли на себя обязательства о минимизации торговых наценок на 4 категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

«Инициатива ретейлеров стала ответом на предложения государственных органов об обеспечении населения продуктами питания по доступным ценам», — рассказали в ведомстве.

Конкретные товары внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно.

«Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве», — уточнили в ФАС.

Для информирования покупателей соответствующие продукты выделят специальными ценниками или ценникодержателями.

«Магнит» и «О'Кей» ввели ограничения с 1 марта 2022 года, а «Ашан» и «Атак» — с 3 марта.

Напомним, еще в начале февраля сообщили, что в России разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5%.