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Экономика

В России разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5%

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС планируют разработать для торговых сетей перечень продуктов, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%, сообщает РИА «Новости».

Магазин продуктов.
Магазин продуктов.
СС0

Максимальную наценку планируют зафиксировать, например, на отдельные категории овощей борщевого набора.

«Скорее всего, это будут наиболее востребованные типовые продукты, в перечень, войдут, например, и хлеб, и молочка», — рассказал агентству один из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продовольственные товары.

Вновь хотят зафиксировать цены на сахар — в рамках соглашения заморозят цену, как в 2021 году.

«Потом все это доведут до сетей, рекомендации будут зафиксированы в декларации или подобном документе. ФАС будет следить за выполнением рекомендаций», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что предложенные меры по установлению торговой наценки являются нерыночными и не приведут к снижению цен.

«Cети в этом случае просто введут еще одного торгового посредника, он будет дороже закупать и так же — продавать. Чтобы не росли цены, выход один — надо увеличивать производство. Тогда начинается конкуренция, начинается снижение цены. А пока мы производство не увеличим, рентабельности у производителей нет, поэтому и они цены держат, и сети пытаются заработать», — разъяснил собеседник.

Ранее ФАС призвала производителей сдержать цены на сахар.

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