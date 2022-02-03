Дорого ли, приторно ли. Почему цены на сахар предлагают зафиксировать

1 Что ФАС рекомендует производителям сахара?

ФАС предлагает производителям публиковать цену на сахар, установить для дистрибьюторов максимальную наценку, а также запретить перепродажу товара, закупленного для розничной торговли. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, за нарушение правил производителям рекомендуют предусмотреть расторжение договора. Это, по предварительным прогнозам, сделает ценообразование более прозрачным.