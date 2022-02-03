Дорого ли, приторно ли. Почему цены на сахар предлагают зафиксировать

ФАС предлагает производителям публиковать цену на сахар, установить для дистрибьюторов максимальную наценку, а также запретить перепродажу товара, закупленного для розничной торговли. Об этом пишут «Известия».
Кроме того, за нарушение правил производителям рекомендуют предусмотреть расторжение договора. Это, по предварительным прогнозам, сделает ценообразование более прозрачным.
Да. В Минсельхозе изданию отметили, что в 2021 году отпускные цены на сахар оставались стабильными — благодаря ценовым соглашениям и прямым субсидиям для производителей.
К середине лета цены на сахар могут вырасти до 55 рублей за килограмм. В декабре РИА Новости об этом заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько.
«Может быть, это случится в конце июня-начале июля, и где-то в этих пределах цены между условными 47 и 55 рублями будут находиться до конца сезона», — сказал эксперт.
А еще в России дорожают детское питание и газировка.