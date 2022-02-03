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Дорого ли, приторно ли. Почему цены на сахар предлагают зафиксировать

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призывает производителей сдержать цены на сахар. На сколько сладкий продукт рискует подорожать и как ценообразование могут сделать прозрачным — в разборе altapress.ru.

Сахар.
Сахар.
CC0
1 Что ФАС рекомендует производителям сахара?

ФАС предлагает производителям публиковать цену на сахар, установить для дистрибьюторов максимальную наценку, а также запретить перепродажу товара, закупленного для розничной торговли. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, за нарушение правил производителям рекомендуют предусмотреть расторжение договора. Это, по предварительным прогнозам, сделает ценообразование более прозрачным.

2 В 2021 году цены на сахар были стабильными?

Да. В Минсельхозе изданию отметили, что в 2021 году отпускные цены на сахар оставались стабильными — благодаря ценовым соглашениям и прямым субсидиям для производителей.

Сахар
Сахар
Открытые источники в Интернете
3 А на сколько может подорожать сахар?

К середине лета цены на сахар могут вырасти до 55 рублей за килограмм. В декабре РИА Новости об этом заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько.

«Может быть, это случится в конце июня-начале июля, и где-то в этих пределах цены между условными 47 и 55 рублями будут находиться до конца сезона», — сказал эксперт.

А еще в России дорожают детское питание и газировка.

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