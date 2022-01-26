Дорожает даже тара. Когда и почему поднимут цены на детское питание

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Почему увеличатся цены на детское питание?

Детское питание подорожает, потому что растут цены на основное сырье. Это, в свою очередь, вызвано кризисом грузоперевозок, ожиданием на рынках в связи с пандемией и неблагоприятными условиями для производства сельскохозяйственных культур.

Тыква , овощи. CC0

Также увеличиваются цены на импортное сырье, которое используют в производстве детского питания. Оно, кстати, особенно сильно подорожало из-за девальвации рубля.

Гендиректор АО «Прогресс» (производителя «ФрутоНяни») Наталья Медунова поделилась: фруктовые концентраты в среднем подорожали на 26,8−33,3%, замороженные овощи — на 30,9%, молочное сырье — на 20%, а злаковые (гречка, овес и рис) — на 19%.