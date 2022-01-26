Дорожает даже тара. Когда и почему поднимут цены на детское питание

Как пишет «Коммерсант», цены на детское питание вырастут с 1 февраля.
Производители заявили, что детское питание подорожает в среднем на 15,5%.
Детское питание подорожает, потому что растут цены на основное сырье. Это, в свою очередь, вызвано кризисом грузоперевозок, ожиданием на рынках в связи с пандемией и неблагоприятными условиями для производства сельскохозяйственных культур.
Также увеличиваются цены на импортное сырье, которое используют в производстве детского питания. Оно, кстати, особенно сильно подорожало из-за девальвации рубля.
Гендиректор АО «Прогресс» (производителя «ФрутоНяни») Наталья Медунова поделилась: фруктовые концентраты в среднем подорожали на 26,8−33,3%, замороженные овощи — на 30,9%, молочное сырье — на 20%, а злаковые (гречка, овес и рис) — на 19%.
Подорожала, добавляет «Коммерсант», и тара. Так, стоимость картона и гофры выросла в 1,5 раза, а алюминия и пластика — на 25−100%.
Да. По словам старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, вслед за крупнейшим игроком на рынке (АО «Прогресс».— Прим. ред.) цены начнут поднимать и более мелкие производители.
Эксперт считает, что компании попытаются смягчить эффект от повышения цен. Для этого они разобьют процесс на несколько этапов и даже временно пожертвуют частью своей марки.
Также пиво может подорожать в России. А вот причин для сильного подорожания хлеба в Минсельхозе не нашли.