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Потребитель

Дорожает даже тара. Когда и почему поднимут цены на детское питание

Производители предупредили россиян, что детское питание подорожает. В частности, вырастут цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы и десерты. Когда и почему это произойдет — в нашем разборе.

Детское питание, бутылочка, соска.
Детское питание, бутылочка, соска.
СС0.
1
Когда детское питание подорожает в России?

Как пишет «Коммерсант», цены на детское питание вырастут с 1 февраля.

2
А на сколько детское питание подорожает?

Производители заявили, что детское питание подорожает в среднем на 15,5%.

3
Почему увеличатся цены на детское питание?

Детское питание подорожает, потому что растут цены на основное сырье. Это, в свою очередь, вызвано кризисом грузоперевозок, ожиданием на рынках в связи с пандемией и неблагоприятными условиями для производства сельскохозяйственных культур.

Тыква, овощи.
Тыква, овощи.
CC0

Также увеличиваются цены на импортное сырье, которое используют в производстве детского питания. Оно, кстати, особенно сильно подорожало из-за девальвации рубля.

Гендиректор АО «Прогресс» (производителя «ФрутоНяни») Наталья Медунова поделилась: фруктовые концентраты в среднем подорожали на 26,8−33,3%, замороженные овощи — на 30,9%, молочное сырье — на 20%, а злаковые (гречка, овес и рис) — на 19%.

4
Что еще подорожало?

Подорожала, добавляет «Коммерсант», и тара. Так, стоимость картона и гофры выросла в 1,5 раза, а алюминия и пластика — на 25−100%.

5
Небольшие производства тоже поднимут цены на детское питание?
Цены меняются неравномерно.
Цены меняются неравномерно.
Pixabay.com

Да. По словам старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, вслед за крупнейшим игроком на рынке (АО «Прогресс».— Прим. ред.) цены начнут поднимать и более мелкие производители.

Эксперт считает, что компании попытаются смягчить эффект от повышения цен. Для этого они разобьют процесс на несколько этапов и даже временно пожертвуют частью своей марки.

Также пиво может подорожать в России. А вот причин для сильного подорожания хлеба в Минсельхозе не нашли.

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