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Экономика

Минсельхоз не нашел причин для сильного подорожания хлеба

В Минсельхозе не увидели предпосылок для существенного подорожания хлеба и хлебобулочных изделий, пишет «Российская газета».

Батон. Хлеб.
Батон. Хлеб.
foodandhealth.ru.

Ранее РБК сообщило, что себестоимость производства хлебной продукции увеличилась на 18% и отрасль в 2022 году ждет дальнейший рост затрат.

«В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции. При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Министерство напомнило, что правительство приняло целый комплекс мер для стабилизации цен на зерно и продукты его переработки.

Кроме того, в 2021 году мукомольные и хлебопекарные предприятия получили дополнительные субсидии в размере 4,7 млрд рублей.

В Минсельхозе подчеркнули, что темпы роста стоимости зерна, хлеба и муки — ниже уровня общей инфляции, а за последний месяц цены на продовольственную пшеницу демонстрировали околонулевую динамику.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что цены на хлеб растут по объективным причинам, так как увеличиваются производственные издержки.

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