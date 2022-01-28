«Золотая» газировка. Когда и какие напитки могут подорожать в России

Как сообщили «Известиям» в торговой сети «Верный», стоимость продукции могут пересмотреть «Coca-Cola», «PepsiCo», «Сады Придонья» и «Шишкин лес». Максимально эти компании повысят цены на 25%.
«Coca-Cola», к примеру, увеличит ценник на напитки в среднем на 6,8%, на растительное молоко — до 4,5%, а кофе — на 8,5%.
У «Coca-Cola» больше 60 напитков — в том числе соки «Добрый», газировки «Fanta», «Coca-Cola» и «Scweppes» — подорожают с 1 февраля.
С 17 февраля «PepsiCo» также повысит цены больше чем на 60 товаров. Среди них соки и нектары «Любимый» и «Фруктовый сад», «J7», газировка «Pepsi», вода «Аква Минерале» и чай «Lipton».
«Сады Придонья» повысят цены на весь ассортимент — соки, нектары и морсы — с 1 февраля.
«Coca-Cola», подчеркивают «Известия», вынуждена пересмотреть стоимость напитков потому, что подорожали сырье, топливо и упаковочный материал. Поставщик, отмечается, повышает закупочные цены ежегодно, и в прошлом году они выросли на 4−7%.
«PepsiCo» утверждает, что продукция подорожает из-за роста инфляции и тарифов, увеличения расходов на паллеты (поддоны. — Прим. ред.) с упаковкой и подорожания топлива.
Продукция «Шишкин лес», добавили в «Верном», подорожает на 20% с 14 февраля. Произойдет это из-за того, что в России с 1 декабря запустили обязательную маркировку воды. Кроме того, на рост цен повлияет повышение затрат на логистику и расходные материалы.
Компания «Якобс» тоже пересмотрит цены с 1 февраля. Из-за мирового дефицита кофе на 10−25% подорожают марки «Carte Noire», «Jacobs Monarch» и другие/
Если минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво введут в России, то хмельные напитки могут подорожать на 5−10%. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов.
С 1 февраля вырастут цены и на детское питание, сообщила гендиректор АО «Прогресс» (производителя «ФрутоНяни») Наталья Медунова.
А вот причин для существенного подорожания хлеба в Минсельхозе не нашли.