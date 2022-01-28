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«Золотая» газировка. Когда и какие напитки могут подорожать в России

  1. У каких компаний напитки подорожают?
  2. Когда и какие напитки подорожают?
  3. А почему напитки станут дороже?
  4. Кто еще поднимет цены на напитки?
  5. Какие еще товары подорожают в России?

Лидеры рынка заявили, что в России скоро подорожают напитки. Когда поднимут цены и какие соки с газировками будут стоить больше — в материале altapress.ru.

1
У каких компаний напитки подорожают?

Как сообщили «Известиям» в торговой сети «Верный», стоимость продукции могут пересмотреть «Coca-Cola», «PepsiCo», «Сады Придонья» и «Шишкин лес». Максимально эти компании повысят цены на 25%.

«Coca-Cola», к примеру, увеличит ценник на напитки в среднем на 6,8%, на растительное молоко — до 4,5%, а кофе — на 8,5%.

2
Когда и какие напитки подорожают?

У «Coca-Cola» больше 60 напитков — в том числе соки «Добрый», газировки «Fanta», «Coca-Cola» и «Scweppes» — подорожают с 1 февраля.

Газировка. Напиток
Газировка. Напиток
СС0

С 17 февраля «PepsiCo» также повысит цены больше чем на 60 товаров. Среди них соки и нектары «Любимый» и «Фруктовый сад», «J7», газировка «Pepsi», вода «Аква Минерале» и чай «Lipton».

«Сады Придонья» повысят цены на весь ассортимент — соки, нектары и морсы — с 1 февраля.

3
А почему напитки станут дороже?

«Coca-Cola», подчеркивают «Известия», вынуждена пересмотреть стоимость напитков потому, что подорожали сырье, топливо и упаковочный материал. Поставщик, отмечается, повышает закупочные цены ежегодно, и в прошлом году они выросли на 4−7%.

«PepsiCo» утверждает, что продукция подорожает из-за роста инфляции и тарифов, увеличения расходов на паллеты (поддоны. — Прим. ред.) с упаковкой и подорожания топлива.

Пластиковые бутылки.
Пластиковые бутылки.
СС0

Продукция «Шишкин лес», добавили в «Верном», подорожает на 20% с 14 февраля. Произойдет это из-за того, что в России с 1 декабря запустили обязательную маркировку воды. Кроме того, на рост цен повлияет повышение затрат на логистику и расходные материалы.

4
Кто еще поднимет цены на напитки?

Компания «Якобс» тоже пересмотрит цены с 1 февраля. Из-за мирового дефицита кофе на 10−25% подорожают марки «Carte Noire», «Jacobs Monarch» и другие/

5
Какие еще товары подорожают в России?

Если минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво введут в России, то хмельные напитки могут подорожать на 5−10%. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов.

Вода. Бутылка.
Вода. Бутылка.
pixabay.com.

С 1 февраля вырастут цены и на детское питание, сообщила гендиректор АО «Прогресс» (производителя «ФрутоНяни») Наталья Медунова.

А вот причин для существенного подорожания хлеба в Минсельхозе не нашли.

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