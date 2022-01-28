«Золотая» газировка. Когда и какие напитки могут подорожать в России

1

У каких компаний напитки подорожают?

Как сообщили «Известиям» в торговой сети «Верный», стоимость продукции могут пересмотреть «Coca-Cola», «PepsiCo», «Сады Придонья» и «Шишкин лес». Максимально эти компании повысят цены на 25%.

«Coca-Cola», к примеру, увеличит ценник на напитки в среднем на 6,8%, на растительное молоко — до 4,5%, а кофе — на 8,5%.