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Хмельной ценник. Почему и на сколько может подорожать пиво в России

Пиво и пивные напитки, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов, могут подорожать на 5−10%. Почему цены на «хмельное» рискуют взлететь и к чему это приведет — в разборе altapress.ru.

Пиво. Бокал
Пиво. Бокал
СС0
1
Почему пиво может подорожать в России?

Как сообщает РИА Новости, накануне представители профильных ведомств, а также отраслевых объединений и пивоваренных предприятий провели совещание в Совете Федерации. На нем обсудили, нужно ли вводить в России минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.

Большинство участников высказались против МРЦ. «Введение МРЦ приведет к росту розничной цены на пиво на 5−10%", — подчеркнул Мамонтов.

2
Пиво подорожает. На что это повлияет?

Подорожание пива на 5−10% вызовет рост инфляции при том, что доходы населения падают. Кроме того, отметил Вячеслав Мамонтов, на 8−10% снизятся объемы производства и налоговых отчислений.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

В результате, заметил исполнительный директор АПП, количество рабочих мест тоже может сократиться: на 5 тыс. в пивоваренной отрасли и примерно на 50 тыс. — в смежных отраслях. Это сельхозпроизводители, производители солода, поставщики сырья и материалов, операторы логистических услуг, оптовые и розничные продавцы, объекты общепита и другие.

3
А по чему еще «ударит» МРЦ на пиво?

По словам Мамонтова, МРЦ на пиво «ударит» и по розничной торговле. Тогда покупателям смогут делать меньше скидок.

«В 2020 году практически каждая вторая бутылка пива была приобретена по скидке», — сказал эксперт.

А вот причин для сильного подорожания хлеба в России не нашли.

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