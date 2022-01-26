Хмельной ценник. Почему и на сколько может подорожать пиво в России

Как сообщает РИА Новости, накануне представители профильных ведомств, а также отраслевых объединений и пивоваренных предприятий провели совещание в Совете Федерации. На нем обсудили, нужно ли вводить в России минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Большинство участников высказались против МРЦ. «Введение МРЦ приведет к росту розничной цены на пиво на 5−10%", — подчеркнул Мамонтов.
Подорожание пива на 5−10% вызовет рост инфляции при том, что доходы населения падают. Кроме того, отметил Вячеслав Мамонтов, на 8−10% снизятся объемы производства и налоговых отчислений.
В результате, заметил исполнительный директор АПП, количество рабочих мест тоже может сократиться: на 5 тыс. в пивоваренной отрасли и примерно на 50 тыс. — в смежных отраслях. Это сельхозпроизводители, производители солода, поставщики сырья и материалов, операторы логистических услуг, оптовые и розничные продавцы, объекты общепита и другие.
По словам Мамонтова, МРЦ на пиво «ударит» и по розничной торговле. Тогда покупателям смогут делать меньше скидок.
«В 2020 году практически каждая вторая бутылка пива была приобретена по скидке», — сказал эксперт.
А вот причин для сильного подорожания хлеба в России не нашли.