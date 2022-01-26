Хмельной ценник. Почему и на сколько может подорожать пиво в России

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Почему пиво может подорожать в России?

Как сообщает РИА Новости, накануне представители профильных ведомств, а также отраслевых объединений и пивоваренных предприятий провели совещание в Совете Федерации. На нем обсудили, нужно ли вводить в России минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.

Большинство участников высказались против МРЦ. «Введение МРЦ приведет к росту розничной цены на пиво на 5−10%", — подчеркнул Мамонтов.