Буханка или роскошь. Может ли хлеб резко подорожать в России

3 На сколько подорожало производство хлеба?

Ранее стало известно, что себестоимость хлебного производства увеличилась на 18%. Рост затрат ожидается и в 2022 году.

При этом в Минсельхозе заявили: темпы, в которых дорожают зерно, хлеб и мука, — ниже уровня общей инфляции. А цены на продовольственную пшеницу продемонстрировали околонулевую динамику за последний месяц.