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Потребитель

Буханка или роскошь. Может ли хлеб резко подорожать в России

Цены на хлеб, заявил ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, растут по объективным причинам. Правда ли есть предпосылки, по которым хлебобулочные изделия могут существенно дорожать, ответили в Минсельхозе.

Хлеб. Зерно.
Хлеб. Зерно.
Pixabay.com
1 Хлеб может сильно дорожать?

Причин, по которым хлеб может существенно дорожать, в Минсельхозе не увидели.

2 Тогда почему цены на хлеб растут?

Как отметили в ведомстве, некоторые хлебобулочные изделия могут дорожать. В отельных случаях цены пересматривают, и это — стандартные взаимоотношения производителей и торговых сетей.

Батон. Хлеб.
Батон. Хлеб.
foodandhealth.ru.
3 На сколько подорожало производство хлеба?

Ранее стало известно, что себестоимость хлебного производства увеличилась на 18%. Рост затрат ожидается и в 2022 году.

При этом в Минсельхозе заявили: темпы, в которых дорожают зерно, хлеб и мука, — ниже уровня общей инфляции. А цены на продовольственную пшеницу продемонстрировали околонулевую динамику за последний месяц.

4 А сколько денег выделили производителям хлеба в 2021-м?
Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

В 2021 году мукомольным и хлебопекарным предприятиям выделили дополнительные субсидии — всего 4,7 млрд рублей.

В России на 5−10% может подорожать пиво.

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