Буханка или роскошь. Может ли хлеб резко подорожать в России

Причин, по которым хлеб может существенно дорожать, в Минсельхозе не увидели.
Как отметили в ведомстве, некоторые хлебобулочные изделия могут дорожать. В отельных случаях цены пересматривают, и это — стандартные взаимоотношения производителей и торговых сетей.
Ранее стало известно, что себестоимость хлебного производства увеличилась на 18%. Рост затрат ожидается и в 2022 году.
При этом в Минсельхозе заявили: темпы, в которых дорожают зерно, хлеб и мука, — ниже уровня общей инфляции. А цены на продовольственную пшеницу продемонстрировали околонулевую динамику за последний месяц.
В 2021 году мукомольным и хлебопекарным предприятиям выделили дополнительные субсидии — всего 4,7 млрд рублей.
В России на 5−10% может подорожать пиво.