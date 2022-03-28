28 марта
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Потребитель

Первые дела из-за высоких цен на сахар возбудила ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила первые дела из-за высоких цен на сахар, пишет «Российская газета».

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

По данным Росстата, с начала марта сахар подорожал на 30,8%. При этом на складах ритейлеров его достаточно. Из-за этого служба завела 5 дел.

Как сообщает издание, под «раздачу» попали торговые сети и оптовики с производителями. Уточняется, что они объединяются в картели и создают ажиотажный спрос на товары.

Разбирательства идут в Кемеровской области и Краснодарском крае.

В Воронежской области возбудили дела в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит».

«В период с 9 по 21 марта в магазинах фиксировалось отсутствие сахара в продаже. Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — отметили в ФАС.

Кстати, в середине марта правительство временно запретило экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца. Ограничения действуют до 31 августа.

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