Мишустин запретил вывоз сахара и зерновых из России

В России ввели временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сахара в третьи страны, сообщает правительство РФ.

Постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Запрет по зерновым коснется пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и меслина. Ограничение будет действовать до 30 июня 2022 года.

Вывоз белого и тростникового сахара-сырца запретили до 31 августа, при этом есть исключения: поставки продукции за пределы РФ разрешат для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

«Решение о временном запрете экспорта сахара и зерновых <…> принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», — подчеркнули в кабмине.

Ранее эксперты назвали несколько причин роста цен на сахар в России.