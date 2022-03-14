Названы несколько причин роста цен на сахар в России

Рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажем, несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск товаров в одни руки, а также есть нюансы у заводов-производителей, выяснил РИА Новости у экспертов рынка.

Физически сахар в стране есть (его к тому же еще импортируют из Белоруссии), заявил аналитик Института конъюнктуры аграрных рынков Евгений Иванов.

На всей протяженности логистической цепочки заложена определенная пропускная способность и сроки.

«Если в конце цепи покупатель стал скупать товар в два раза быстрее, то необходимо время для пересмотра поставок. Кроме этого, тот факт, что торговые сети вовремя не ввели ограничения по объемам в одни руки, тоже создал сложности», — заявил аналитик.

В торговой сети «Верный» сообщили, что заводы-производители перестали отгружать необходимые объемы продукции торговым сетям, а также оптовым потребителям, так как нацелены максимизировать выручку на фоне роста курса валют.

«Поэтому они устанавливают для ритейлеров ограничивающие квоты на поставки, а также удерживают товар на складах, чтобы затем продать его по более высокой цене. В этих условиях заводам выгодно придерживать объемы и продавать сахар небольшими партиями, ожидая дальнейшего подорожания валюты», — заявил ритейлер.

Барнаульцы покупают сахар. Анна Зайкова , altapress.ru

То есть у магазинов уже сейчас нет возможности закупать необходимые объемы сахара ни напрямую у производителя, ни на торгах: участники не заявляются на них уже в течение двух недель.

При этом у заводов есть сахар, но «их желание воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой привело к дефициту сахара на полках магазинов».

Крупные ритейлеры, добавили в «Верном», уже начали бронировать сахар из будущего урожая, который планируется в августе.

Небольшие торговые сети не имеют для этого достаточно средств, поэтому рискуют остаться без товара.