Названы несколько причин роста цен на сахар в России

Физически сахар в стране есть (его к тому же еще импортируют из Белоруссии), заявил аналитик Института конъюнктуры аграрных рынков Евгений Иванов.
На всей протяженности логистической цепочки заложена определенная пропускная способность и сроки.
«Если в конце цепи покупатель стал скупать товар в два раза быстрее, то необходимо время для пересмотра поставок. Кроме этого, тот факт, что торговые сети вовремя не ввели ограничения по объемам в одни руки, тоже создал сложности», — заявил аналитик.
В торговой сети «Верный» сообщили, что заводы-производители перестали отгружать необходимые объемы продукции торговым сетям, а также оптовым потребителям, так как нацелены максимизировать выручку на фоне роста курса валют.
«Поэтому они устанавливают для ритейлеров ограничивающие квоты на поставки, а также удерживают товар на складах, чтобы затем продать его по более высокой цене. В этих условиях заводам выгодно придерживать объемы и продавать сахар небольшими партиями, ожидая дальнейшего подорожания валюты», — заявил ритейлер.
То есть у магазинов уже сейчас нет возможности закупать необходимые объемы сахара ни напрямую у производителя, ни на торгах: участники не заявляются на них уже в течение двух недель.
При этом у заводов есть сахар, но «их желание воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой привело к дефициту сахара на полках магазинов».
Крупные ритейлеры, добавили в «Верном», уже начали бронировать сахар из будущего урожая, который планируется в августе.
Небольшие торговые сети не имеют для этого достаточно средств, поэтому рискуют остаться без товара.