11 апреля
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Потребитель

Барнаулец возмутился ценами на крупы, ему посоветовали «не накручивать страдания»

Житель Барнаула разместил в паблике «Черный список Барнаул» фото полок с крупами и возмутился ценами. В комментариях не поддержали автора поста.

Овсяная крупа
Овсяная крупа
Анна Зайкова

Гречневая крупа — 167 рублей, пшено — 139 рублей, киноа — 459 рублей.

«Вы просто гляньте на цены! Это просто крупы мать их!!! Я просто ох&ел вчера!» — пишет автор фото.

Однако горожане не разделили его возмущений.

«А побюджетнее варианты вы не пробовали посмотреть и сфотографировать?» — задают вопрос подписчики, подчеркивая, что тогда эти фото, не были бы столь драматичны.

«Какие-то продукты не очень понятные, вам что нашего Алтайского не хватает?» — интересуется другой комментатор.

«Фотографировать кускус и киноа, и с патетикой стонать что дорого… Купи краснодарский рис, макароны алейские, гречку, манку, перловку, овес, горох. не? Надо обязательно киноа производства Перу? Его вам за копейки кто привезет-то? Не стыдно так откровенно-то накручивать страдания?» — отметила в обсуждении одна из комментаторов.

В итоге некоторые и вовсе признали автора провокатором.

Ранее россиянам предрекли дефицит бананов.

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