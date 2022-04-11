Барнаулец возмутился ценами на крупы, ему посоветовали «не накручивать страдания»

Гречневая крупа — 167 рублей, пшено — 139 рублей, киноа — 459 рублей.

«Вы просто гляньте на цены! Это просто крупы мать их!!! Я просто ох&ел вчера!» — пишет автор фото.

Однако горожане не разделили его возмущений.

«А побюджетнее варианты вы не пробовали посмотреть и сфотографировать?» — задают вопрос подписчики, подчеркивая, что тогда эти фото, не были бы столь драматичны.

«Какие-то продукты не очень понятные, вам что нашего Алтайского не хватает?» — интересуется другой комментатор.

«Фотографировать кускус и киноа, и с патетикой стонать что дорого… Купи краснодарский рис, макароны алейские, гречку, манку, перловку, овес, горох. не? Надо обязательно киноа производства Перу? Его вам за копейки кто привезет-то? Не стыдно так откровенно-то накручивать страдания?» — отметила в обсуждении одна из комментаторов.