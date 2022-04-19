19 апреля
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«Самокат» остановил работу в 15 городах России

Онлайн-ретейлер «Самокат» остановил работу в 15 городах России в рамках оптимизации, пишет РИА Новости.

Ночь, велосипед
Ночь, велосипед
СС0

Речь идет про такие города, как Аксай, Арзамас, Березовский, Верхняя Пышма, Дмитров, Жуковский, Каменск-Уральский, Копейск, Краснокамск, Наро-Фоминск, Нахабино, Первоуральск, Салават, Сергиев Посад и район Челябинска — Западный.

«Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому „Самокат“ остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнеров», — говорится в сообщении компании.

Также там подчеркнули, что онлайн-ретейлер не останавливает внутренние процессы, расширяет пул поставщиков и продолжает работу по подписанию новых контрактов с российскими и иностранными производителями.

«Самокат» работает в 49 городах, в том числе в Барнауле.

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