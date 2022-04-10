10 апреля
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Потребитель

Стало известно, где в Алтайском крае самое дорогое сливочное масло

В Алтайском крае продолжает дорожать сливочное масло. По данным Алтайкрайстата, на 1 апреля средняя цена за килограмм составила 688 рублей, пишет «Толк».

Сливочное масло.
Сливочное масло.
CC0

Самая высокая цена в Бийске — 720 рублей. Самая низкая — в Барнауле, здесь килограмм стоит 673 рубля.

В феврале самое дорогое масло лежало на прилавках Рубцовска — 653 рубля, а самое дешевое можно было найти также в Барнауле — 623 рубля за килограмм.

Рост цен алтайские производители объясняют подорожанием сырья и упаковки — та же гофротара для масла за 2021 год подорожала на 46,8%.

Напомним, немыслимые рекорды сливочное масло начало бить еще в середине февраля. По сравнению с концом прошлого года продукт подорожал более чем на 10%.

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