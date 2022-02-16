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Экономика

Цена на сливочное масло в Алтайском крае продолжает бить немыслимые рекорды

Средняя цена на сливочное масло в Алтайском крае в плотную подходит к 700 рублям за килограмм. Стремительный рост происходит на фоне новостей о возможной заморозке торговых наценок на ряд значимых продовольственных товаров.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
CC0

Алтайкрайстат опубликовал данные по потребительским ценам на 4 февраля. Согласно им, килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоит 668 рублей. Дороже всего оно стоит в Рубцовске — 688 рублей за кило. Самое доступное масло можно найти в Барнауле.

По сравнению с концом прошлого года продукт подорожал более чем на 10%.

Алтайские производители говорят о подорожании сырья и других компонентов производства. Так, стоимость гофротары для упаковки масла за 2021 год увеличилась на 46,8%, сообщил altapress.ru директор одного из местных маслосырзаводов.

Сливочное масло
Сливочное масло
пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

При этом есть мнение, что нынешняя цена на сливочное масло — не предел. Производители продуктов питания уже утвердили с сетями график повышения цен на свою продукцию. Потребители могут почувствовать это к февраля-марту следующего года.

Ка росла цена до этого

Последний раз серьезный скачок цен на этот продукт произошел в Алтайском крае в 2016 году. Тогда местные производители связывали это с подорожанием сырья, возросшим спросом и борьбой с фальсификатом.

В конце 2016 года года вице-премьер Александр Лукьянов рассказывал, отгрузки масла в торговые сети шли опережающими темпами. Доходило то того, что жители алтайских городов жаловались на то, что в магазинах при маслосырзаводах исчезла местная продукция.

Растапливаем сливочное масло.
Растапливаем сливочное масло.
Ольга Антонова

Продавцы тогда признавались, что все масло отправляется в Москву.

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