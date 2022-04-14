Ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи. Что об этом известно

Как пишут «Известия», за последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» вдвое увеличила список товаров, которые участвуют в акциях. Всего цены снижают на несколько тысяч наименований.
Сейчас скидки в «М.Видео-Эльдорадо» составляют 10−30%. На некоторые товары они доходят до 50%.
Кроме того, в компании объявили о запуске кредитов и программ кешбэка.
Издание уточняет, что цены снизились в салонах МТС.
Также акции на некоторые товары запустил «Мегафон».
Возможно. Ритейлеры X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» направили поставщикам письма, в которых попросили пересмотреть цены. Еще они хотят возобновить скидочные акции и и промо.
Отмечается, что производители и поставщики не понимаю, почему товары так резко подорожали.
«До сих пор розница в полной мере не приняла корректировки отгрузочных цен, которые ранее заявляли поставщики», — заметил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
По данным Росстата, инфляция в России начала замедляться. Со 2 по 8 апреля 2022 года она составила 0,66%, неделей ранее показатель был на уровне 0,99%. При этом с начала года потребительские цены выросли на 10,83%.