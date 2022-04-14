Ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи. Что об этом известно

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А скидки на продукты возобновят?

Возможно. Ритейлеры X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» направили поставщикам письма, в которых попросили пересмотреть цены. Еще они хотят возобновить скидочные акции и и промо.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

Отмечается, что производители и поставщики не понимаю, почему товары так резко подорожали.

«До сих пор розница в полной мере не приняла корректировки отгрузочных цен, которые ранее заявляли поставщики», — заметил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.