14 апреля
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Потребитель

Ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи. Что об этом известно

Ритейлеры в России снижают цены и возвращают большие распродажи. Почему в магазинах снова появляются акции — в нашем разборе.

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи.
СС0
1
Кто устраивает большие распродажи?

Как пишут «Известия», за последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» вдвое увеличила список товаров, которые участвуют в акциях. Всего цены снижают на несколько тысяч наименований.

2
На сколько подешевела техника, и какие скидки предлагают магазины?

Сейчас скидки в «М.Видео-Эльдорадо» составляют 10−30%. На некоторые товары они доходят до 50%.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Кроме того, в компании объявили о запуске кредитов и программ кешбэка.

3
Кто еще запустил акции?

Издание уточняет, что цены снизились в салонах МТС.

Также акции на некоторые товары запустил «Мегафон».

4
А скидки на продукты возобновят?

Возможно. Ритейлеры X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» направили поставщикам письма, в которых попросили пересмотреть цены. Еще они хотят возобновить скидочные акции и и промо.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Отмечается, что производители и поставщики не понимаю, почему товары так резко подорожали.

«До сих пор розница в полной мере не приняла корректировки отгрузочных цен, которые ранее заявляли поставщики», — заметил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

5
На каком уровне сейчас инфляция?

По данным Росстата, инфляция в России начала замедляться. Со 2 по 8 апреля 2022 года она составила 0,66%, неделей ранее показатель был на уровне 0,99%. При этом с начала года потребительские цены выросли на 10,83%.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com
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