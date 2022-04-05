Ощутимо сократятся поставки импортной рыбы в Россию

В 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на треть из-за санкций, пишет РБК, ссылаясь на полученный доклад Ассоциации добытчиков минтая.

Импорт рыбы в 2022 году сократится на 28−35% по сравнению с 2021 годом.

Если за прошлый год в Россию привезли около 579 тыс. тонн рыбной продукции на $2,1 млрд, то по итогам 2022 года поставки уменьшатся до 385 тыс. тонн, что составит $1,5 млрд, отметили в ассоциации.

В докладе указано — сокращение поставок импортной рыбы в этом году может быть сопоставимо с падением, вызванным санкциями в 2014 году из-за присоединения Крыма, когда Россия в ответ на ограничения Запада ввела запрет на ввоз продуктов из Европы и США.

Теперь рыбный импорт может сократиться из-за снижения поставок от «недружественных стран», а также тех государств, которые сами ввели запрет на поставки продукции в Россию, указывает Газета.Ru.

В Росрыболовстве добавили — снижение уровня поставок уже происходит. За первые два месяца 2022 года рыбный импорт составил чуть более 84 тыс. тонн, что на 10,5% ниже показателей аналогичного периода 2021 года.

Между тем в России стали производить собственный фарш для крабовых палочек из минтая. В 2021 году было произведено 8,4 тыс. тонн этого продукта из минтая, что составляет почти половину от уровня импорта.

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