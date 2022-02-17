В России стали производить собственный фарш для крабовых палочек из минтая

Россия начала производить собственный фарш для крабовых палочек сурими, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, пишет РИА Новости .

В 2021 году было произведено 8,4 тыс. тонн этого продукта из минтая, что составляет почти половину от уровня импорта.

Основной объем приходится на Юго-Восточную Азию, там фарш делают из тропических или тепловодных видов рыб.

Самым ценным считается сурими из минтая, в настоящее время эту нишу в основном занимает США, пишет Lenta.ru.

6 тыс. тонн произвел завод на острове Шикотан, это первое предприятие, запустившее в России серийный выпуск сурими. Еще 2,4 тыс. тонн произвели рыбаки в море.

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