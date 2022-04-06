6 апреля
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Потребитель

Мало еды. Когда и почему мир может столкнуться с дефицитом продовольствия

Миру грозит дефицит продовольствия, заявил доцент Финансового университета Лазарь Бадалов. Почему и когда может начаться нехватка еды — в нашем разборе.

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/
1
Когда возможен дефицит продовольствия?

Нехватка продовольствия может наступить осенью, сказал Бадалов РИА Новости. Он отметил, что тогда на рынках может наблюдаться недостаток зерна.

2
Почему еды может не хватать?

По словам Бадалова, санкции наносят ущерб не только России.

Зерно.
Зерно.
СС0

«Сейчас многие политики на Западе пытаются объяснить проблемы своих экономик ситуацией вокруг Украины, а не санкциями против РФ. Иначе они будут вынуждены признать собственную вину в возникших проблемах», — уточнил доцент Финансового университета.

3
Продовольствия мало: каким странам от этого будет тяжелее?

Лазарь Бадалов подчеркнул, что дефицит еды сильнее «ударит» по странам Европы и бедным странам Африки.

4
А какими продуктами запасется Россия?

Минсельхоз РФ поручил АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, государственный зерновой оператор) создать неснижаемый запас сахара и зерна в интервенционном фонде до 2024 года.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

«По поручению Минсельхоза планируется сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, а также 250 тыс. тонн сахара», — указали ранее в ведомстве.

5
Не только дефицит: на что растут цены?

В мире продолжают расти цены на сырьевые товары.

«На данный момент главный удар пришелся на рынок нефти и газа, цены достигают если не исторических значений, то пиковых точно. И это в условиях, когда не наступило существенного сокращения поставок нефти и газа на мировые рынки», — объяснил Бадалов.

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