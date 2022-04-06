Мало еды. Когда и почему мир может столкнуться с дефицитом продовольствия

Нехватка продовольствия может наступить осенью, сказал Бадалов РИА Новости. Он отметил, что тогда на рынках может наблюдаться недостаток зерна.
По словам Бадалова, санкции наносят ущерб не только России.
«Сейчас многие политики на Западе пытаются объяснить проблемы своих экономик ситуацией вокруг Украины, а не санкциями против РФ. Иначе они будут вынуждены признать собственную вину в возникших проблемах», — уточнил доцент Финансового университета.
Лазарь Бадалов подчеркнул, что дефицит еды сильнее «ударит» по странам Европы и бедным странам Африки.
Минсельхоз РФ поручил АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, государственный зерновой оператор) создать неснижаемый запас сахара и зерна в интервенционном фонде до 2024 года.
«По поручению Минсельхоза планируется сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, а также 250 тыс. тонн сахара», — указали ранее в ведомстве.
В мире продолжают расти цены на сырьевые товары.
«На данный момент главный удар пришелся на рынок нефти и газа, цены достигают если не исторических значений, то пиковых точно. И это в условиях, когда не наступило существенного сокращения поставок нефти и газа на мировые рынки», — объяснил Бадалов.