Мало еды. Когда и почему мир может столкнуться с дефицитом продовольствия

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Почему еды может не хватать?

По словам Бадалова, санкции наносят ущерб не только России.

Зерно. СС0

«Сейчас многие политики на Западе пытаются объяснить проблемы своих экономик ситуацией вокруг Украины, а не санкциями против РФ. Иначе они будут вынуждены признать собственную вину в возникших проблемах», — уточнил доцент Финансового университета.