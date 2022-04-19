Производство апельсинового сока может сократиться в России

В Евросоюзе и Соединенных Штатах закупали концентрированную основу для сока, а теперь из-за логистических проблем ее ввоз осложняется. Кроме того, подорожание этого вида сырья делает его закупку у прежних продавцов невыгодной.
Согласно его оценке, сейчас на российском рынке пакетированных соков доля апельсинового сока составляет порядка 20%. В настоящее время производители рассматривают возможность заменить его виноградным, доля которого сейчас составляет 5−7%, пишет Газета.Ru.
«Компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока. Отечественные специалисты уже оценили мощности будущих партнеров из СНГ», — добавил глава ассоциации.
Между тем алтайские ученые добыли химозин верблюда и научились делать вкусный импортозамещающий сыр.