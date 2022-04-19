19 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Производство апельсинового сока может сократиться в России

Россия может столкнуться с проблемами с поставками сырья для производства апельсинового сока, которое закупалось в США и ЕС, заявил глава ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков, пишут «Известия».

Апельсиновый сок.
Апельсиновый сок.
открытые источники (CC0)

В Евросоюзе и Соединенных Штатах закупали концентрированную основу для сока, а теперь из-за логистических проблем ее ввоз осложняется. Кроме того, подорожание этого вида сырья делает его закупку у прежних продавцов невыгодной.

Согласно его оценке, сейчас на российском рынке пакетированных соков доля апельсинового сока составляет порядка 20%. В настоящее время производители рассматривают возможность заменить его виноградным, доля которого сейчас составляет 5−7%, пишет Газета.Ru.

«Компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока. Отечественные специалисты уже оценили мощности будущих партнеров из СНГ», — добавил глава ассоциации.

Между тем алтайские ученые добыли химозин верблюда и научились делать вкусный импортозамещающий сыр.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость