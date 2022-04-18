Алтайские ученые добыли химозин верблюда и научились делать вкусный импортозамещающий сыр

Ученые Алтайского государственного университета разработали импортозамещающие ферменты для сыроделия, сообщает ТАСС . В частности, исследователи получили химозин верблюда, который ранее не могли делать в России.

В России пока нет технологии получения рекомбинантных химозинов, необходимых для изготовления сыров, рассказал ведущий научный сотрудник вуза Дмитрий Щербаков.

На рынке есть всего два таких фермента — химозин домашней коровы и верблюда. И оба делают за границей.

«Мы на Алтае получили рекомбинантный химозин вефрблюда, который ранее не могли делать в России, а также первыми в мире смогли получить рекомбинантный химозин марала. До нас никто в мире этого никогда не делал», — поделился открытием Щербаков.

В Алтайском биосферном заповеднике сфотографировали маралов. altzapovednik.ru

С помощью этих молокосвертывающих ферментов сыроделы смогут изготавливать, в основном, сычужные сыры.

Команда проекта уже ведет переговоры с одной из крупнейших продуктовых компаний страны «Эфко», которая выступает заказчиком на получение продуцентов рекомбинантного химозина верблюда и рекомбинантного химозина марала.

Известно, что над проектом работают 10 ученых, в том числе из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) и научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Именно в лабораториях генной инженерии Новосибирска ученые секвенировали ген химозина марала.

Сыр. CC0

Пробная выработка сыров с использованием новых ферментов уже состоялась — сыр получился вкусным.

А ранее ученые алтайского политеха получили патент на способ экспрессного определения суммарного содержания антоцианов (пигментов, которые окрашивают овощи и фрукты).